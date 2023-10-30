Người phụ nữ ở Huế bị 'khoắng sạch' gần 2,6 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh công an

Đời sống 30/10/2023 11:32

Chị H.T.T.N (Huế) vừa đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng CNC Công an tỉnh trình báo về việc bị đối tượng lừa qua mạng, chiếm đoạt số tiền 2,580 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 30/10, nguồn tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa vào cuộc điều tra vụ một phụ nữ trên địa bàn bị đối tượng mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

 

Trước đó, chị N. đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh TT-Huế trình báo về việc người phụ nữ này bị đối tượng mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,580 tỷ đồng.

Theo trình báo của chị N, sau khi nhận được cuộc gọi từ một người xưng là cán bộ Công an tỉnh TT-Huế thông báo về việc chị liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và lừa đảo, chị rất hoang mang. Chị giải thích rằng mình không liên quan đến đường dây mua bán ma túy và lừa đảo thì đối tượng yêu cầu chị phải "hợp tác điều tra".

Vì quá sợ hãi, chị N thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng. Chị N. mua mới một điện thoại hiệu Samsung, sim điện thoại rồi tải và cài đặt app "Bộ Công an" từ đường link https://0113.0113084.com/download về máy điện thoại theo hướng dẫn.

Sau khi cài đặt xong, đối tượng yêu cầu chị N mở tài khoản tại một ngân hàng và nạp tất cả tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra.

Người phụ nữ ở Huế bị 'khoắng sạch' gần 2,6 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh công an - Ảnh 1
Người phụ nữ này bị đối tượng mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,580 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, do liên tục bị đe dọa và gây sức ép, nên chỉ trong 4 ngày, chị N nhiều lần chuyển tổng số tiền 2,580 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng đã mở trước đó. Khi kiểm tra số dư trong tài khoản, chị N. tá hỏa phát hiện toàn bộ số tiền nộp vào đã không còn. Được biết, để có số tiền lớn nộp vào tài khoản, chị N. đã vay mượn của hơn 10 người là bà con, người thân.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh TT-Huế cho biết, qua xác minh ban đầu, app có tên "Bộ Công an" được đối tượng lừa đảo yêu cầu chị N. cài đặt là một trong những ứng dụng được sử dụng để đánh cắp thông tin nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân bao gồm cả cuộc gọi, tin nhắn...

Sau khi chiếm được thông tin bảo mật của tài khoản ngân hàng, các đối tượng tiến hành đăng nhập và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân.

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