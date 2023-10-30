Lời khai của nữ tài xế đi vào đường cấm, tông tử vong thai phụ rồi bỏ trốn ở Hà Nội

Đời sống 30/10/2023 10:15

Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Trần Thị Hoa (39 tuổi quê Nam Định) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 30/10, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Trần Thị Hoa (39 tuổi quê Nam Định) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lời khai của nữ tài xế đi vào đường cấm, tông tử vong thai phụ rồi bỏ trốn ở Hà Nội - Ảnh 1
Trần Thị Hoa tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Tại trụ sở điều tra, Hoa khai ngày 28/10, cô ta được anh T.V.H. (46 tuổi) gọi đến số 153 Quang Trung (quận Hà Đông) để chở phế thải xây dựng. Sau đó, Hoa gọi thêm 2 người đàn ông khác cùng đến địa điểm trên để xúc phế thải, còn Hoa điều khiển xe.

 

Khoảng 21h ngày 28/10, Hoa lái chiếc xe tải trọng tải 2,4 tấn, biển kiểm soát 29C đến 153 Quang Trung chở phế thải đi đến bãi tập kết phế thải xây dựng ở thôn Hạ (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Hoa xong việc vào khoảng 22h30 cùng ngày. Cô ta điều khiển xe ra đường Cienco 5, rẽ vào đường Văn Khê, rồi vào phố Hà Trì. Trên lộ trình này, Hoa đi vào đường Lê Lợi hướng đi ra đường Quang Trung (là đường có biển báo hiệu cấm đi vào đối với ô tô).

Lời khai của nữ tài xế đi vào đường cấm, tông tử vong thai phụ rồi bỏ trốn ở Hà Nội - Ảnh 2
Sau khi gây tai nạn, Hoa lái xe bỏ trốn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 23h6, tại giao lộ Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông), Hoa thiếu quan sát, điều khiển xe không giảm tốc độ, đã tông vào xe máy chở vợ chồng anh M., khiến vợ anh là chị A. đang mang bầu 6 tháng tử vong.

Dù gây tai nạn, Hoa không dừng lại mà lái xe bỏ chạy. Ngày hôm sau, Hoa ra đầu thú khi được một người quen gọi điện thông báo, vận động.

Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra làm rõ vụ việc.

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