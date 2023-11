Người đàn ông là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở Bình Dương được gia đình phát hiện chết cháy trong kho chứa gạch của cửa hàng.

Theo thông tin từ VTC News, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông trong nhà kho chứa vật liệu xây dựng tại phường An Thạnh.

Nạn nhân là ông N.T.B. (44 tuổi, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở phường An Thạnh, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, trưa ngày 29/10, người nhà thấy ông B. đi vào nhà kho chứa vật liệu xây dựng của gia đình và đóng cửa lại. Đến khoảng 15h, người nhà đi tìm thì phát hiện ông đang nằm dưới nền nhà, cơ thể bị cháy sém.

Người nhà nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện nhưng bác sĩ kết luận nạn nhân đã tử vong. Gia đình đưa nạn nhân trở về và trình báo công an địa phương.

Công an có mặt điều tra nguyên nhân - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Hiện vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ.

