Tối 28/10, lãnh đạo UBND xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 nam sinh chết đuối.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào hoảng 14h chiều nay (28/10), 3 nam học sinh lớp 6, đều sinh năm 2012, là H.T.Đ., H.Nh.M. (cùng ở thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền) và Tr.Đ.N. (tạm trú ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thuỷ) đến chơi và tắm tại khu vực thi công cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, qua địa bàn thôn Tam Hiệp.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đến khoảng 16h cùng ngày, cháu H.T.Đ. thấy 2 bạn đang đuối nước nên dùng cây gỗ cứu được Tr.Đ.N.

Nghe hô hoán, anh Mai Văn Bảo (SN 1994, trú thôn Tam Hiệp) đến lặn tìm kiếm, vớt được cháu H.Nh.M.. Lúc vớt lên bờ, anh Bảo cùng anh Đào Duy Lợi (SN 1992, trú thôn Tam Hiệp) tiến hành sơ cứu, đem cháu H.Nh.M. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khu vực thi công cống hộp nhưng không có rào chắn cảnh báo - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Cam Lộ, Công an xã Cam Thuỷ và các đơn vị liên quan đã đến hiện trường điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, tại hiện trường xảy ra vụ đuối nước, đơn vị thi công không có rào chắn.

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