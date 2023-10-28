Ô tô chở 5 người đi xuống sông Nho Quế bị đá rơi trúng khiến 1 người tử vong

Đời sống 28/10/2023 19:12

Chiếc ô tô con chở 5 người đang đi qua đoạn đường xuống suối cạn ở sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bất ngờ bị tảng đá rơi trúng xe khiến 1 ngươiì tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 28/10, ông Thào Minh Sơn - Chủ tịch UBND xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc đá từ trên núi rơi trúng ô tô khiến một người tử vong. 

Cụ thể lãnh đạo xã Pả Vicho biết, sự việc xảy ra lúc 11h trên đường 193A xuống khu vực bến thuyền hẻm Tu Sản, sông Nho Quế thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.

Thời điểm trên, tài xế 34 tuổi (ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang điều khiển ô tô con mang biển số 23A-084.66 lưu thông qua địa bàn xã.

Khi đi đến đường xuống bến thuyền sông Nho Quế (xã Pả Vi), tài xế bị tảng đá to từ trên núi rơi xuống trúng người.

 

Ô tô chở 5 người đi xuống sông Nho Quế bị đá rơi trúng khiến 1 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường sự việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, tại hiện trường, ô tô bảy chỗ đỗ sát taluy dương, bốn cửa xe mở tung, kính chắn gió và một phần nóc xe vỡ nát, biến dạng.

Theo lãnh đạo xã Pả Vi, tảng đá to rơi trúng vào đầu lái xe khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ có tài xế ở trong xe.

Hiện thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện huyện Mèo Vạc để khám nghiệm.

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