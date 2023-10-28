Lạng Sơn: Nhiều trẻ mầm non nhập viện cấp cứu sau khi ăn tại trường học

Sau khi ăn cơm trưa tại trường và bữa phụ buổi chiều, nhiều trẻ tại Trường mầm non xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn có triệu chứng đau bụng, buồn nôn,...

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 28/10, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin ở Trường Mầm non xã Hòa Bình (huyện Văn Quan), lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc thẩm tra, xử lý. Trước đó, tại trường mầm non Hòa Bình có 27/31 trẻ đến lớp.

Các bé uống sữa buổi sáng, ăn cơm buổi trưa với thực đơn gồm thịt lợn xay rim cá hộp; canh bí nấu thịt lợn băm. Buổi chiều, trẻ ăn cháo bí đỏ nấu với thịt.

Khi đón trẻ về nhà, có 17 trẻ có triệu chứng đau bụng buồn nôn; trong đó 3 trường hợp có biểu hiện nặng được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Văn Quan để theo dõi, điều trị.

Ba trẻ mầm non xã Hòa Bình, huyện Văn Quan phải vào viện điều trị - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Lạng Sơn) đã làm việc với Trường Mầm non xã Hòa Bình, huyện Văn Quan để xem xét nguyên nhân và cùng các cơ quan chức năng thẩm tra, lấy mẫu thức ăn về và chuyển sang CDC để xét nghiệm, qua đó tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Hiện nay, đã có 10/17 trẻ đã ổn định sức khỏe, đến lớp bình thường. 4 trẻ còn lại có triệu chứng tương tự được theo dõi ở gia đình.

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