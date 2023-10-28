Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Hải Bắc đã thành lập đoàn và giao Công an xã tiến hành lập biên bản. Kiểm tra ban đầu, cháu bé là bé trai, mới sinh được khoảng 3 - 5 ngày tuổi. Bé nặng khoảng 3kg.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 23h30 đêm 26/10, tại đường dong xóm thuộc khu vực xóm Triệu Thông B, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, bà Hoàng Thị Loan (người dân sống gần đó) phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi.

Hiện, UBND xã Hải Bắc đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định

Thời điểm phát hiện, cháu bé nằm trong giỏ nhựa màu đỏ; quấn chăn màu xanh nhạt; mũ sơ sinh màu vàng nhạt; khăn quấn cổ màu trắng, viền màu xanh; quần áo màu hồng nhạt và một túi đồ - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào chiều 23/10, bà Phan Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, chính quyền địa phương đã ra thông báo tìm thân nhân cho cháu bé bị bỏ rơi trong nghĩa địa trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 22/10, ông Trần Đình Dưỡng (SN 1970, ngụ ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập) đi cắt cỏ ở khu vực nghĩa địa, thuộc xã Tân Lập, phát hiện 1 bé sơ sinh nằm ở trước một phần mộ. Ông nhanh chóng điện báo Công an huyện Tân Biên.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa địa vào ngày 23/10 - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhận được tin, cán bộ Công an huyện đã đến hiện trường kiểm tra, rồi đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã. Sau đó, cháu bé được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Tân Biên chăm sóc. Cháu bé bị bỏ rơi có giới tính nam, nặng 2,8kg. Thời điểm phát hiện, cháu bé không có quần áo và không có thông tin gì, trên bụng còn dây rốn mới cắt.

Qua kiểm tra, sức khoẻ của cháu bé bình thường và đang được chăm sóc ở Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Sau thời gian quy định, nếu không có ai đến nhận, chính quyền xã Tân Lập sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.