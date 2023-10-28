Cháy lớn trong ngôi nhà 3 tầng ở Hải Phòng: Giải cứu nhóm sinh viên đang mắc kẹt bên trong

Đời sống 28/10/2023 13:33

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h15 ngày 28/10 tại ngôi nhà 3 tầng ở số 42/21 đường Đồng Thiện, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào khoảng 8h37 vào sáng 28/10, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ-Công an Hải Phòng) nhận lệnh điều động của trung tâm thông tin chỉ huy 114 báo cháy tại nhà dân số 42/21 đường Đồng Thiện, phường Kênh Dương (quận Lê Chân) và có người đang mắc kẹt trên tầng ngôi nhà cháy.

Ngay lập tức, xe chữa cháy và xe cứu nạn, cứu hộ của Đội đã khẩn trương đến hiện trường đám cháy sau 8 phút.

Cháy lớn trong ngôi nhà 3 tầng ở Hải Phòng: Giải cứu nhóm sinh viên đang mắc kẹt bên trong - Ảnh 1
3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy được cứu thoát là những sinh viên và người lao động thuê trọ tại ngôi nhà trên - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lực lượng chữa cháy phát hiện đám cháy xảy ra tại tầng 1 ngôi nhà và có 3 người đang mắc kẹt tại tầng 3 do lửa và khói.

 

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã hướng dẫn người mắc kẹt ra ban công tầng 3 tránh khói; một tổ trinh sát đeo mặt nạ phòng độc khẩn trương di chuyển lên tầng 3, tiếp cận và đưa 3 người mắc kẹt xuống nơi an toàn; triển khai 1 lăng phun nước dập tắt đám cháy.

3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy được cứu thoát là những sinh viên và người lao động thuê trọ tại ngôi nhà trên.

Cháy lớn trong ngôi nhà 3 tầng ở Hải Phòng: Giải cứu nhóm sinh viên đang mắc kẹt bên trong - Ảnh 2
Hỏa hoạn được khống chế kịp thời, không gây thiệt hại về người - Ảnh: VietNamNet
Cháy lớn trong ngôi nhà 3 tầng ở Hải Phòng: Giải cứu nhóm sinh viên đang mắc kẹt bên trong - Ảnh 3
Lực lượng chữa cháy khẩn trương dập tắt đám cháy và chống cháy lan - Ảnh: Báo Nhân Dân

Tại hiện trường vụ cháy cho thấy 2 xe máy tại tầng 1 bị cháy hỏng; lực lượng cứu chữa đã không để cháy lan ra 2 xe máy khác và các khu vực khác tại tầng 1. Vụ cháy không có thiệt hại về người.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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