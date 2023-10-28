Hơn 100 người xuyên đêm tìm kiếm bé gái 9 tuổi ở Di Linh: Cháu bé liên tục khóc trong vườn cà phê

Ngày 28/10, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy cháu Lương Diễm L. (9 tuổi) ngụ xã Hòa Bắc, huyện Di Linh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 28/10, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã tìm thấy cháu bé được gia đình trình báo mất tích. Đó là cháu Lương Diễm L. (9 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Di Linh).

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 27/10, Công an huyện Di Linh tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc cháu L. mất tích, cần được hỗ trợ tìm kiếm.

Hơn 100 người xuyên đêm tìm kiếm bé gái 9 tuổi ở Di Linh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Lãnh đạo Công an huyện Di Linh huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Hòa Bắc và Công an xã triển khai các biện pháp tìm kiếm cháu L.

Ngoài ra, các đoàn thể tại xã Hòa Bắc và người dân cũng vào cuộc tìm kiếm cháu L. Các lực lượng tỏa ra tìm kiếm khắp khu vực thuộc thôn 10 (xã Hòa Bắc), nơi cháu L. được xác định mất tích.

Đến khoảng 10h sáng 28/10, cháu L. được tìm thấy trong một vườn cà phê tại thôn 10 (xã Hòa Bắc). Thời điểm ấy, cháu L. liên tục khóc và tâm lý hoảng loạn.

Cháu L. đã được tìm thấy trong vườn cà phê - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua xác minh ban đầu, chiều 27/10, cháu L. đến học múa tại nhà cô giáo ở thôn 11, xã Hòa Bắc. Sau đó, L. được 2 người chị gái đi xe đạp đến đón về nhà ông nội ở thôn 10.

Trên đường đi, giữa L. và một chị gái xảy ra mâu thuẫn. Cháu L. đã xuống xe. Sau khi đến nhà ông nội, hai người chị quay lại nơi cháu L. xuống xe nhưng không thấy.

Lúc này, chị Nguyễn Thị H. (mẹ cháu L.) đến nhà cô giáo đón con thì được báo cháu đã đi về cùng 2 chị gái. Cả gia đình cùng đi tìm kiếm cháu L. nhưng vẫn không thấy nên trình báo cơ quan công an nhờ hỗ trợ.

Ô tô chở 5 người đi xuống sông Nho Quế bị đá rơi trúng khiến 1 người tử vong Chiếc ô tô con chở 5 người đang đi qua đoạn đường xuống suối cạn ở sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bất ngờ bị tảng đá rơi trúng xe khiến 1 ngươiì tử vong thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-100-nguoi-xuyen-em-tim-kiem-be-gai-9-tuoi-o-di-linh-chau-be-lien-tuc-khoc-trong-vuon-ca-phe-627036.html