Tại đường Lê Lợi (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang mang bầu tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 22h ngày 28/10, tại đường Lê Lợi (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang mang bầu tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-011.XX do tài xế T.T.H. (SN 1984, quê Nam Định) điều khiển. Quá trình lưu thông qua ngã tư Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám, xe tải va chạm với một xe máy (không đeo biển kiểm soát), do anh N.N.M. điều khiển, chở theo chị V.K.A. (cùng SN 2003, trú tại quận Hà Đông).

Ô tô tải đâm xe máy khiến 1 phụ nữ mang bầu tử vong - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, cú va chạm mạnh khiến xe máy lao vào cột biển báo tại ngã tư đường Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám. Đồng thời, hai người đi xe máy bị thương nặng và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tuy nhiên, chị V.K.A. sau đó đã tử vong.

Cảnh sát xác định, 2 nạn nhân là vợ chồng. Nạn nhân V.K.A. đang mang bầu, dự sinh tháng 12.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại quận Hà Đông - Ảnh: VietNamNet

Nhân chứng cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, nữ tài xế xe tải đã không cho xe dừng lại mà đi tiếp nhưng được người dân cùng công an chặn lại và đưa về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.

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