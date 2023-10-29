Ô tô tải đi ngược chiều tông xe máy ở Hà Nội: Người vợ đang mang bầu tử vong

Đời sống 29/10/2023 14:03

Tại đường Lê Lợi (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang mang bầu tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 22h ngày 28/10, tại đường Lê Lợi (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang mang bầu tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-011.XX do tài xế T.T.H. (SN 1984, quê Nam Định) điều khiển. Quá trình lưu thông qua ngã tư Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám, xe tải va chạm với một xe máy (không đeo biển kiểm soát), do anh N.N.M. điều khiển, chở theo chị V.K.A. (cùng SN 2003, trú tại quận Hà Đông). 

Ô tô tải đi ngược chiều tông xe máy ở Hà Nội: Người vợ đang mang bầu tử vong - Ảnh 1
Ô tô tải đâm xe máy khiến 1 phụ nữ mang bầu tử vong - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, cú va chạm mạnh khiến xe máy lao vào cột biển báo tại ngã tư đường Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám. Đồng thời, hai người đi xe máy bị thương nặng và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tuy nhiên, chị V.K.A. sau đó đã tử vong.

Cảnh sát xác định, 2 nạn nhân là vợ chồng. Nạn nhân V.K.A. đang mang bầu, dự sinh tháng 12.

Ô tô tải đi ngược chiều tông xe máy ở Hà Nội: Người vợ đang mang bầu tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại quận Hà Đông - Ảnh: VietNamNet

Nhân chứng cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, nữ tài xế xe tải đã không cho xe dừng lại mà đi tiếp nhưng  được người dân cùng công an chặn lại và đưa về trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Học sinh lớp 6 chết đuối ở khu vực thi công cao tốc không có rào chắn

Học sinh lớp 6 chết đuối ở khu vực thi công cao tốc không có rào chắn

Tối 28/10, lãnh đạo UBND xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 nam sinh chết đuối.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 25 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 46 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 