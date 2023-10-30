Bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế: Phát hiện tử vong dưới mương nước gần nhà

Đời sống 30/10/2023 06:10

Lãnh đạo UBND xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, gia đình và cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu L.C.M.Đ (22 tháng tuổi) mất tích trước đó.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 29/10, ông Nguyễn Hữu Nam - Chủ tịch UBND xã Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết, chính quyền đang phối hợp với lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một cháu bé xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 15h cùng ngày, cháu L.C.M.Đ (22 tháng tuổi), con của anh L.C.Th (SN 1996) và chị V.T.T (SN 1998, trú ở thôn Tây Lái, xã Phong Thu) chơi một mình ngoài sân nhà.

Ít phút sau, người thân ra sân không nhìn thấy cháu bé nên hô hoán hàng xóm tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền huy động lực lượng, cùng với nhiều người dân tìm kiếm cháu bé.

Bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế: Phát hiện tử vong dưới mương nước gần nhà - Ảnh 1
Cháu Đ. được phát hiện tử vong sau gần nửa ngày mất tích - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lãnh đạo xã Phong Thu cho biết, sau gần nửa ngày tìm kiếm, đến khoảng 21h15 tối nay, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé trong tình trạng đã tử vong, thi thể ở dưới mương nước gần nhà. Mương nước nơi cháu Đ. gặp nạn chỉ cách nhà khoảng 100 m.

Hiện tại, nguyên nhân tử vong của cháu bé đang được điều tra, làm rõ.

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