Cảnh sát Đà Nẵng đu dây giải cứu du khách bị mắc kẹt giữa dòng thác dữ

Đời sống 30/10/2023 10:27

Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân về việc 1 người ngoại quốc bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực Suối Mơ, Khe Răm thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Theo thông tin từ VNExpress, vào khoảng 14h30 ngày 29/10, nam du khách 31 tuổi bị kẹt ở vách đá dưới chân thác nước cao hơn chục mét, khu vực Suối Mơ Khe Răm.

Cảnh sát Đà Nẵng đu dây giải cứu du khách bị mắc kẹt giữa dòng thác dữ - Ảnh 1
Cảnh sát đu dây cứu nam du khách người Nga ở thác nước - Ảnh: VNExpress

Do nước chảy xiết, vách đá cao, nạn nhân không thể di chuyển, phải bám trụ tại một hốc đá nằm ở lưng chừng thác nước. Những người chứng kiến đã gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng.

 

Trung tâm thông tin 114 đã điều động 3 xe cứu nạn của công an huyện Hòa Vang, công an quận Liên Chiểu cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hỗ trợ.

Lực lượng cứu hộ phải di chuyển hơn một km đường rừng dốc đá hiểm trở, rồi đu dây ngang qua dòng thác dữ đến hiện trường giải cứu người bị nạn.

 

Cảnh sát sau đó trang bị phao tròn cứu sinh, cố định dây thừng và từ từ kéo nam du khách thoát khỏi thác nước.

Cảnh sát Đà Nẵng đu dây giải cứu du khách bị mắc kẹt giữa dòng thác dữ - Ảnh 2
Lực lượng cứu nạn phải đu dây mới tiếp cận, cứu du khách bị nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Cảnh sát Đà Nẵng đu dây giải cứu du khách bị mắc kẹt giữa dòng thác dữ - Ảnh 3
Cảnh sát giải cứu nam du khách trong vòng 30 phút - Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau 30 phút, người bị nạn đã được lực lượng cảnh sát đưa ra ngoài an toàn.

Qua điều tra ban đầu, du khách bị nạn quốc tịch Nga, khoảng 31 tuổi.

Thung lũng Khe Răm phong cảnh hữu tình với nhiều mỏm đá hình thù lạ mắt nằm trong khe suối. Nơi đây là phần đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa và vườn quốc gia Bạch Mã, có hệ thống ghềnh thác, suối, hình thành từ các dãy núi có độ cao trung bình 200 m so với mực nước biển, là điểm đến thu hút phượt thủ.

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