Một địa phương yêu cầu người lao động nghỉ lễ ngoài tỉnh về phải test Covid-19

Lãnh đạo tỉnh này cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trưa 26/4, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết lãnh đạo các cơ quan phải tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người lao động thực hiện biện pháp phòng, chống dịch ở dịp lễ. Những người đi ra ngoài tỉnh trở về dịp này phải tự test nhanh Covid-19 để đảm bảo an toàn trước khi tới công sở.

"Việc này trên tinh thần trách nhiệm và tự nguyện của cán bộ, chứ không phải có biện pháp kiểm soát gắt gao" - ông Lâu nói

Kit test nhanh Covid-19 - Ảnh: VnEpress

Theo thông tin từ VnExpress, theo UBND tỉnh Sóc Trăng, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước có xu hướng tăng trở lại từ đầu tháng 4 đến nay. Tại Sóc Trăng, trong tuần vừa qua đã ghi nhận 3 ca mắc mới. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại sẽ tăng cao, làm tăng nguy cơ dịch lây lan và bùng phát, nếu không nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Ông Trần Văn Lâu yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch trên địa bàn để xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo cấp độ dịch phù hợp.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác đối với dịch bệnh Covid-19; quyết tâm không để dịch bùng phát, lan rộng; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

"Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ. Những trường hợp đi ngoài tỉnh trở về thì tự test nhanh Covid-19 để đảm bảo an toàn trước khi vào cơ quan làm việc" - văn bản chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nêu rõ.

Lãnh đạo tỉnh này cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

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