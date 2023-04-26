Phòng chống dịch COVID-19: Trường Đại học đầu tiên cho sinh viên học trực tuyến 1 tuần sau lễ 30/4 - 1/5

Đời sống 26/04/2023 14:55

Trước tình trạng liên tục xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây, một trường ĐH thông báo cho sinh viên nghỉ lễ 7 ngày và học trực tuyến một tuần sau lễ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 26/7, ông Trịnh Hữu Chung - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Gia Định xác nhận thông tin kỳ nghỉ lễ này, sinh viên các khóa được nghỉ 7 ngày, bắt đầu từ ngày 27/4 đến hết ngày 3/5.

Các lớp sẽ thực hiện học trực tuyến một tuần tiếp theo và học bù hai ngày tương ứng của tuần sau lễ. Cụ thể như sau: Sinh viên năm hai, năm ba: Học trực tuyến từ ngày 8 đến 13/5. Các lớp có lịch học trong hai ngày nghỉ (27 và 28/4) sẽ học bù vào hai ngày tương ứng của tuần sau lễ (ngày 4 và 5/5) theo hình thức trực tuyến.

Sinh viên năm nhất: Học trực tuyến từ ngày 4 đến 6/5. Các lớp có lịch học trong hai ngày nghỉ (27 và 28/4) sẽ học bù vào hai ngày tương ứng của tuần sau lễ (ngày 11 và 12/5) theo hình thức trực tuyến.

Phòng chống dịch COVID-19: Trường Đại học đầu tiên cho sinh viên học trực tuyến 1 tuần sau lễ 30/4 - 1/5 - Ảnh 1
Trường ĐH Gia Định bắt đầu phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ông Chung cho biết thêm, quyết định trên được nhà trường đưa ra căn cứ công văn về việc kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TPHCM; Công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ GD&ĐT và diễn biến của dịch bệnh. Đồng thời, việc này cũng giúp sinh viên thuận lợi, tiết kiệm trong việc di chuyển dịp lễ.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, trong những ngày gần đây, Trường ĐH Gia Định ghi nhận một số giảng viên, nhân viên mắc Covid-19. Chính vì vậy, ông Chung cho biết nhà trường đã lên kế hoạch cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Phòng chống dịch COVID-19: Trường Đại học đầu tiên cho sinh viên học trực tuyến 1 tuần sau lễ 30/4 - 1/5 - Ảnh 2
Vào sáng 26/4, hơn 3.000 khẩu trang và 50 chai nước rửa tay đã được phát miễn phí cho giảng viên, sinh viên khi vào trường ĐH Gia Định - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước khi thông báo về lịch nghỉ lễ, từ ngày 20/4, nhà trường đã yêu cầu toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên với xà phòng, vệ sinh sạch sẽ nơi cư trú, theo dõi sát sức khỏe khi xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và thông báo cho nhà trường.

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Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học đối với cán bộ giáo viên và các học sinh, sinh viên.

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