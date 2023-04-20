Ca mắc COVID-19 tăng mạnh: Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh

Xã hội 20/04/2023 16:27

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học đối với cán bộ giáo viên và các học sinh, sinh viên.

Dẫn tin từ báo Kinh tế & Đô thị, theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhằm tiếp tục chủ động các biện pháp  phòng, chống và kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát, lây lan trong  trường học, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT và các cơ sở  giáo dục tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 4 nội dung.

Ca mắc COVID-19 tăng mạnh: Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh - Ảnh 1
Các cơ sở giáo dục tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ  tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT trong công tác phòng  chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. 

Thứ hai, tăng cường truyền thông phòng ngừa dịch bệnh để nâng cao nhận thức,  thay đổi hành vi của trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp học, đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới.  

Thứ ba, tuyên truyền, vận động, rà soát, lập danh sách và phối hợp với  cơ quan y tế tại địa phương để thực hiện việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh, sinh viên nhằm đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Thứ tư, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, cơ quan y tế tại địa phương trong công tác phòng chông dịch; phối hợp theo dõi và quản lý sức khỏe của các thành viên trong nhà trường để phòng ngừa, phát  hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan trong trường học.

Ca mắc COVID-19 tăng mạnh: Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh - Ảnh 2
Học sinh thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường -  Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT, các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ sư phạm khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo khi có tình huống dịch bệnh phức tạp xảy ra theo quy định. 

Theo Bộ Y tế, ngày 19/4, cả nước ghi nhận thêm 2.159 ca mắc Covid-19, hơn 100 bệnh nhân nặng đang phải thở oxy. Những ngày qua, ca mắc Covid-19 liên tục tăng. 

Trước bối cảnh trên, các trường học ở TP.HCM đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc 2K. Tương tự, Sở GD&ĐT Quảng Ninh, tối 18/4, cũng đề nghị các trường học thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải đeo khẩu trang toàn thời gian ở trường và tích cực khử khuẩn; cách ly các trường hợp mắc Covid-19. Các trường cũng cần theo dõi sức khỏe của giáo viên, học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, không để dịch bệnh lây lan rộng.

 

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