Theo An Ninh Thủ Đô thông tin, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Cao Văn Hùng (SN 1973) trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội, về hành vi giết người, do tên này đổ xăng vào dãy xe máy đang dựng trước cửa quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, rồi châm lửa đốt.

Chỉ vài giây sau khi Hùng châm lửa, ngọn lửa đã bùng phát ôm trọn cửa ra vào của quán cà phê, lan nhanh vào tầng 1 và tiếp tục bốc cao lên các tầng 2,3,4. Sau khi ngọn lửa bùng phát, Cao Văn Hùng đã bỏ đi.