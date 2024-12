Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, rạng sáng ngày 19-12, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can đối với CVH (51 tuổi, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê, làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay lập tức, Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận nguyên nhân vụ cháy căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) được xác định do có người cố tình phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó. "Nghi can đổ một xô xăng vào tầng 1, làm lửa bùng lên. Hiện cơ quan công an đang làm việc với người này", lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay.