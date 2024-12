Một nhân chứng khác là ông Nguyễn Đức Tuấn (sống tại đường Phạm Văn Đồng) kể lại: "Lúc tôi chạy sang ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ các xe máy để trước cửa nhà nên không thể dập lửa được. Do ngọn lửa bùng lên dữ dội, tôi cùng một số người dân khác nhanh chóng báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Khi mới chạy đến hiện trường, tôi và một số người ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Ngọn lửa bao trùm từ mặt tiền của tầng 1 nên bịt mất đường thoát hiểm của các nạn nhân bên trong. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là quán hát cho nhau nghe gồm 3 tầng, 1 tum được chủ nhà cho thuê. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn bên trong quán có rất đông người. Khi mới phát hiện đám cháy, một người đàn ông đã trèo lên tầng 3 rồi nhảy xuống nhà bên cạnh nên may mắn thoát nạn", chia sẻ trên VOV.

Như trước đó báo Giao Thông đưa tin, khoảng 22h30 tối 18/12, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần công viên Hòa Bình, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội xảy ra cháy lớn. Tiếng còi xe cứu hoả dồn dập khiến nhiều người qua đường và người dân trong khu vực đổ ra xem.

Theo các nhân chứng có mặt ở hiện trường, đám cháy xảy ra tại quán cà phê hát cho nhau nghe ở số nhà 264 Phạm Văn Đồng, sau đó lan sang cửa hàng điện máy liền kề. Lực lượng cứu hoả đã nỗ lực phun nước dập tắt đám cháy, tiếp cận hiện trường để cứu nạn nhưng hầu hết các nạn nhân đưa ra đều đã tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn làm 11 người tử vong. Ảnh: VOV.

Khoảng 1h đêm 19/12, đám cháy cơ bản được khống chế, nhưng khói vẫn âm ỉ và mùi khét nồng nặc. Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn đang rà soát các phòng trong căn nhà bị cháy để tìm kiếm các nạn nhân.

Ngay trong đêm, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có mặt ở hiện trường vụ cháy.

Đến 4h sáng 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với C.V.H (SN: 1973. hiện trú tại: xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê (dùng làm quán "hát cho nhau nghe") làm nhiều người tử vong tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm vào đêm 18/12.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an nhận định nghi vấn quán cà phê bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án. Đến khoảng 0h00’ ngày 19/12, Công an Thành phố đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là C.V.H. Tại cơ quan Công an, C.V.H bước đầu khai nhận: H đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt; khi thấy ngọn lửa bùng lên, H bỏ đi.

Lãnh đạo TP Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn ngay tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Giao Thông.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định và xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.