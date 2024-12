Như báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 18-12, tại căn nhà dân cao 3 tầng, 1 tum, kết hợp kinh doanh quán cà phê hát cho nhau nghe ở số nhà 258 Phạm Văn Đồng đã xảy ra vụ cháy lớn. Nhận được tin báo lực chức năng công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Phòng cháy chữa cháy đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Đến 23 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, Công an nhận định nghi vấn quán cà phê bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ nghi can gây án. Đến khoảng 0 giờ ngày 19-12, Công an thành phố đã bắt giữ được C.V.H..