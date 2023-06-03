Giải cứu cháu bé mắc kẹt trong thang máy vì mất điện

Đời sống 03/06/2023 12:55

Sau hơn 20 phút nỗ lực giải cứu, cháu bé mắc kẹt trong cầu thang máy được đưa ra ngoài an toàn.

 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 3/6, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết, vừa giải cứu một cháu bé bị mắc kẹt trong cầu thang máy do mất điện đột ngột.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH nhận được tin báo có 1 cháu bé bị mắc kẹt trong thang máy gia đình tại xóm 7, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 huy động 01 xe CC&CNCH cùng 06 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai giải cứu nạn nhân. Đến khoảng 09h20’ cùng ngày, lực lượng đã đưa được cháu bé ra khỏi thang an toàn, không làm hư hại thang máy.

Giải cứu cháu bé mắc kẹt trong thang máy vì mất điện - Ảnh 1
Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu cháu bé. - Ảnh: Sức Khỏe và Đời sống
Giải cứu cháu bé mắc kẹt trong thang máy vì mất điện - Ảnh 2
K. được đưa ra an toàn sau thời gian bị mắc kẹt trong thang máy nóng bức - Ảnh: Việt Báo

Được biết, cháu bé N.T.B.K. (11 tuổi, trú TP Vinh) nghỉ hè về nhà cô ruột chơi. Trong lúc ở trong thang máy mất điện đột ngột khiến cháu bé bị mắc kẹt.

Theo báo Bộ Công An, mắc kẹt trong thang máy là trường hợp khi thang máy đang di chuyển thì bị mất điện đột ngột hoặc sự cố kỹ thuật,… dẫn đến thang máy bị dừng lại giữa các tầng nhà, cửa thang máy bị kẹt không thể mở. Ngoài ra, trong một số trường hợp khác, do hệ thống truyền tải bị hỏng dẫn đến thang máy bị rơi tự do, trượt xuống với tốc độ nhanh làm cho người trong thang máy bị va đập, dẫn đến chấn thương, thậm chí tử vong. Từ thực tế đó, để giảm thiểu những tác động nguy hiểm khi gặp các sự cố trong thang máy, chúng ta cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Giữ bình tĩnh, không la hét, hoảng loạn

- Trong tất cả các trường hợp sự cố trong thang máy, mọi người trong thang cần phải giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu và cùng suy nghĩ để có phương án xử lý tối ưu (Hình 24), nên hạ thấp trọng tâm bằng cách ngồi xuống hoặc hơi khuỵu gối, nắm chắc tay vịn, đặc biệt khi thang có hiện tượng trôi nhanh, rung lắc, nhằm đề phòng bị chấn thương khi thang va đập.

Nguyên tắc 2: Bấm các nút chức năng của thang

- Khi thang máy đã ở trạng thái ổn định, hãy thử bấm nút mở cửa (Hình 26), nếu cửa thang mở thì mọi người có thể lần lượt thoát ra ngoài. Tuy nhiên, trước khi bước ra ngoài cần phải quan sát cẩn thận, tránh trường hợp thang dừng lại ở vị trí không khớp với mặt sàn của các tầng, nếu mọi người bước ra ngoài không chú ý dẫn đến bước hụt và tụt xuống giếng thang gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên tắc 2: Bấm các nút chức năng của thang

- Khi thang máy đã ở trạng thái ổn định, hãy thử bấm nút mở cửa (Hình 26), nếu cửa thang mở thì mọi người có thể lần lượt thoát ra ngoài. Tuy nhiên, trước khi bước ra ngoài cần phải quan sát cẩn thận, tránh trường hợp thang dừng lại ở vị trí không khớp với mặt sàn của các tầng, nếu mọi người bước ra ngoài không chú ý dẫn đến bước hụt và tụt xuống giếng thang gây nguy hiểm đến tính mạng.

 

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