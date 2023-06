Giải cứu cháu bé mắc kẹt trong thang máy vì mất điện

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 3/6, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết, vừa giải cứu một cháu bé bị mắc kẹt trong cầu thang máy do mất điện đột ngột.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH nhận được tin báo có 1 cháu bé bị mắc kẹt trong thang máy gia đình tại xóm 7, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).