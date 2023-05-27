Khi đang lưu thông, chiếc xe ô tô bất ngờ mất lái đâm vào hai cháu nhỏ, khiến bé gái 7 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo thông tin Người Đưa Tin, vào chiều ngày 27/5, ông Vũ Thành Nhân – Chủ tịch UBND thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng, Nam Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến bé gái 7 tuổi tử vong thương tâm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 27/5 trên quốc lộ 37B đoạn qua thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

Ô tô con bất ngờ mất lái đâm vào hai cháu bé đang chơi trước cửa nhà - Ảnh: Người Đưa Tin

Khu vực xảy ra tai nạn thuộc thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định - Ảnh: Google Maps (Zing News)

Theo thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM, lúc này, chiếc Hyundai Santa Fe khi đi đến đầu cầu phao Ninh Cường thì mất lái, tông vào 2 trẻ em đang chơi trước cửa nhà. Theo lãnh đạo UBND thị trấn Liễu Đề, vụ tai nạn khiến một bé gái 7 tuổi tử vong tại chỗ, một trẻ em khác bị thương.

Vụ tai nạn khiến 1 bé gái 7 tuổi tử vong tại chỗ, 1 cháu bé khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, công an đã xuống hiện trường để làm rõ vụ việc. Khu vực các cháu nhỏ đang chơi là trước cửa nhà.

“Bước đầu xác định tài xế mất lái hoặc buồn ngủ gây ra tai nạn”, ông Nhân nói và cho biết, Công an huyện Nghĩa Hưng đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Hiện, Công an huyện Nghĩa Hưng đang thụ lý để làm rõ các yếu tố liên quan vụ tai nạn.

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