Nữ thủ quỹ Trường THPT ở Gia Lai đã biển thủ 450 triệu đồng của nhà trường, rồi cùng người yêu dựng hiện trường giả thành vụ trộm.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 25/5, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Trâm (28 tuổi, nhân viên văn thư, thủ quỹ Trường THPT Trần Cao Vân, xã Ia Hlốp) và Nguyễn Xuân Tình (30 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), để điều tra về hành vi liên quan đến tham ô 450 triệu đồng.

VOV đưa thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 25/5, Công an huyện Chư Sê tiếp nhận tin báo từ Công an xã Ia HLốp về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại phòng văn thư của Trường trung học phổ thông Trần Cao Vân, thuộc xã Ia HLốp. Số tiền bị mất là hơn 450 triệu đồng của nhà trường.

Trường THPT Trần Cao Vân, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Chư Sê nhận định đây là hiện trường giả do đối tượng tự tạo ra hòng che giấu hành vi phạm tội của mình - Ảnh: VOV

Công an huyện Chư Sê phối hợp với Công an xã Ia HLốp khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và nhận định đây là hiện trường giả do đối tượng tự tạo ra hòng che giấu hành vi phạm tội của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chư Sê rà soát và phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trâm là nhân viên văn thư, thủ quỹ của nhà trường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình đấu tranh khai thác, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thị Ngọc Trâm khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Trâm đã thừa nhận: Do chơi chứng khoán bị thua lỗ nên từ đầu tháng 4-2023 đến nay, Trâm đã chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng của nhà trường.

Sau đó Trâm đã nhờ Nguyễn Xuân Tình (người yêu của Trâm) tạo hiện trường giả thành vụ trộm cắp tài sản nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

