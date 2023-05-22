Chiều 22/5, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 18, xe biển xanh của Trung tâm Y tế TP Hạ Long đâm vào tủ điện bên đường, tài xế thiệt mạng, chiếc xe hư hỏng nặng.
- Chuyển hướng cuộc gọi đến Bộ Công an vì bị đòi nợ, 2 người vay tiền bị xử phạt
- Lời khai của nhóm người hành hung làm gãy 4 cái răng của nam sinh lớp 9
Theo thông tin VTC News, vào chiều ngày 22/5, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, một chiếc xe biển xanh đang lưu thông trên Quốc lộ 18 thì đâm vào tủ điện bên đường, tài xế tử vong.
Chiếc xe biển xanh này được xác định của Trung tâm Y tế TP Hạ Long (Quảng Ninh).
Báo Tin Tức dẫn nguồn tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 22/5, trên Quốc lộ 18 (đoạn qua khu vực nội thị khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long), xe ô tô biển xanh 14A-00022 (loại xe 5 chỗ) của Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long do lái xe Lê Gia Dũng điều khiển chạy hướng từ thành phố Hạ Long đi Cẩm Phả, khi đi đến khúc cua (đoạn rẽ xuống phố Hải Đăng thuộc khu 2, phường Hồng Hà) thì bất ngờ đâm vào trụ điện ven đường. Cú đâm mạnh khiến tài xế văng ra ngoài và tử vong tại chỗ, xe ô tô bị hư hỏng nặng.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe lưu thông với tốc độ rất nhanh, khi vào khúc cua đã đâm vào trụ điện và nổ lốp, trên xe không có người đi cùng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT có mặt tại khu vực xảy ra vụ tai nạn để phân luồng giao thông. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô biến dạng và hư hỏng nặng.
Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tự gây trên.