Chuyển hướng cuộc gọi đến Bộ Công an vì bị đòi nợ, 2 người vay tiền bị xử phạt

Đời sống 22/05/2023 17:12

Do vay tiền qua (app) ứng dụng và bị nhân viên liên tục gọi điện đòi nợ, 2 người ở Quảng Nam đã chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 22/5/2023, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến hai đối tượng chuyển cuộc gọi đòi nợ của các tổ chức tài chính đến đường dây nóng của Bộ Công an. Đồng thời, gây ảnh hưởng quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin của cơ quan an ninh.

Chuyển hướng cuộc gọi đến Bộ Công an vì bị đòi nợ, 2 người vay tiền bị xử phạt - Ảnh 1
Xử phạt vi phạm hành chính đến hai đối tượng chuyển cuộc gọi đòi nợđến đường dây nóng của Bộ Công an - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Thanh niên, hai đối tượng ban đầu được xác nhận là N.T.V (26 tuổi, ở xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và T.T.D (34 tuổi, ở xã Đại Thạnh, H.Đại Lộc, Quảng Nam). 

Qua quá trình điều tra, hai người này khai nhận đã vay nợ qua ứng dụng (app) vay tiền online trên điện thoại. Do quá hoảng sợ và bị nhân viên đòi nợ gọi điện thúc ép trả tiền liên tục nên cả hai đã chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an nhằm không bị làm phiền.

Chuyển hướng cuộc gọi đến Bộ Công an vì bị đòi nợ, 2 người vay tiền bị xử phạt - Ảnh 2
Nhân viên đòi nợ gọi điện thúc ép trả tiền liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiến hành xử phạt mỗi người 5,5 triệu đồng về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật.

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