Chủ nhà hàng chính thức lên tiếng vụ suất bún chả 35.000 đồng chỉ có 2 miếng chả ở Sầm Sơn

Đời sống 22/05/2023 17:39

Ông chủ khẳng định, hình ảnh của du khách chỉ chụp đĩa bún và 2 miếng chả là sai sự thật, ngoài ra còn có đồ ăn kèm như rau sống, dưa món, tỏi, ớt, nước chấm và trà đá.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, sáng 22/5, nhà hàng Đ.P., đường Lê Thánh Tông, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn mở cửa sau ồn ào giá bán 35.000 đồng một suất bún chỉ có 2 cái chả. Vợ chồng chủ nhà hàng cũng nhận được khá nhiều lời hỏi thăm và chia sẻ của khách ghé ăn.

Anh C.V.Đ. (35 tuổi, chủ nhà hàng) chia sẻ, vợ chồng anh cảm thấy rất mệt mỏi, tuy nhiên thay vì đính chính thông tin trên mạng, anh đã chọn cách im lặng. Chủ nhà hàng cho biết, gia đình anh làm nghề kinh doanh dịch vụ nhà hàng và lưu trú tại thành phố Sầm Sơn gần 30 năm, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy.

Chủ nhà hàng chính thức lên tiếng vụ suất bún chả 35.000 đồng chỉ có 2 miếng chả ở Sầm Sơn - Ảnh 1
Anh C.V.Đ. - chủ nhà hàng Đ.P. tại Sầm Sơn - Ảnh: Báo Dân Trí

Anh Đ khẳng định trước sự việc bất ngờ này, nhà hàng không làm sai. Hình ảnh đĩa bún chả mà vị khách đăng trên mạng không đúng với thực tế, điều này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng và hình ảnh của du lịch Sầm Sơn. Việc đúng sai sẽ có cơ quan chức năng giải quyết, nên anh Đ chọn cách im lặng, không bàn tán.

Theo lời anh Đ, khoảng 8h20 ngày 21/5, tại nhà hàng có rất đông khách, trong đó có một vị khách nữ đi cùng 3 người lớn và 3 trẻ nhỏ đến gọi đồ ăn sáng. Cụ thể, vị khách nữ này hỏi giá bán một suất bún chả và được đại diện nhà hàng trả lời 35.000 đồng/suất có 2 cái chả.

Chủ nhà hàng chính thức lên tiếng vụ suất bún chả 35.000 đồng chỉ có 2 miếng chả ở Sầm Sơn - Ảnh 2
Xuất bún chả được vị khách chụp lại - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi ăn xong, vị khách nữ cùng đoàn ra về và không có điều gì xảy ra. Khoảng 9h30 cùng ngày, anh Đ. bất ngờ khi thấy tổ công tác của Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) đến làm việc, kiểm tra theo phản ánh từ đường dây nóng.

Chủ nhà hàng khẳng định, đã có giá niêm yết cho các món ăn và nhân viên cũng đã nói rõ một suất 35.000 đồng với 2 cái chả. Anh không hiểu động cơ của vị khách này khi chỉ chụp mỗi đĩa bún và 2 cái chả lên mạng xã hội kèm hình ảnh có tên và số nhà hàng. 

Kể từ khi sự việc xảy ra, có rất nhiều số điện thoại lạ gọi điện cho anh khiến việc kinh doanh và tinh thần của anh bị ảnh hưởng. 

Cũng theo ông chủ nhà hàng Đ.P., mức giá 35.000 đồng với 2 cái chả này là mức giá chung trên thị trường ăn uống ở thành phố Sầm Sơn. Mức giá này cũng đã được niêm yết công khai. Tuy nhiên, vì viết sai lỗi chính tả "35K" dễ gây hiểu nhầm nên nhà hàng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Anh Đ cũng chấp nhận những sai sót và đã tiến hành làm lại các bảng niêm yết giá cho đúng quy định.

Chủ nhà hàng chính thức lên tiếng vụ suất bún chả 35.000 đồng chỉ có 2 miếng chả ở Sầm Sơn - Ảnh 3
Bảng giá niêm yết tại nhà hàng - Ảnh: Zingnews

Nói về suất bún giá 35.000 đồng, anh Đ. cho biết, ngoài đĩa bún và 2 cái chả còn có đồ ăn kèm như rau sống, dưa món, tỏi, ớt, nước chấm và trà đá. Các đồ ăn kèm này được đặt sẵn trên bàn, khách hàng khi ăn sẽ tùy ý sử dụng sao cho phù hợp với khẩu vị của mỗi người.

Tuy nhiên, vị khách chỉ chụp đĩa bún có 2 cái chả và bát nước mắm không có dưa món, điều này đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Zingnews, chiều ngày 21/5, một du khách bức xúc đăng tải bài viết về trải nghiệm món bún chả 35.000 đồng/đĩa nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 miếng chả, kèm chén nước mắm không tại quán ăn nằm trên đường Lê Thánh Tông (Sầm Sơn, Thanh Hóa).

“Tôi không biết 35.000 đồng/đĩa bún chả với hai miếng chả là đắt hay rẻ”, du khách viết trên mạng xã hội.

Sau khi đăng tải, nhiều người cho rằng với giá bán mỗi suất 35.000 đồng nhưng chỉ có 2 miếng chả là đắt, không phù hợp với hình ảnh, giá niêm yết. Nhiều người còn phát hiện bát nước chấm không có tỏi, ớt, rau sống và "hiến kế" nhà hàng cần bổ sung.

Bất ngờ: Mức xử phạt vụ suất bún chỉ có 2 cái chả giá 35.000 đồng ở Sầm Sơn

Bất ngờ: Mức xử phạt vụ suất bún chỉ có 2 cái chả giá 35.000 đồng ở Sầm Sơn

Ngày 22/5, vụ suất bún giá 35.000 đồng chỉ có vỏn vẹn 2 cái chả ở thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) trở thành chủ đề gây tranh cãi, được dư luận và cộng đồng mạng quan tâm.

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