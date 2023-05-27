Thấy chị B. có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe vì sợ chị này sinh con trên ô tô.

Theo thông tin VietNamNet, sáng 27/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa giúp đỡ một sản phụ trở về quê khi bị nhà xe bỏ rơi. Vào lúc 19h15 ngày 26/5, Công an thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nhận được tin báo gia đình anh L.K.K (38 tuổi) cùng vợ là chị P.N.B (28 tuổi, đang mang bầu 9 tháng) và con gái 4 tuổi, đang đi bộ ở TP Đà Nẵng vào Cần Thơ sinh con. Chị B gần tới ngày sinh nở và ngày 26/5, anh K đón xe khách từ TP Đà Nẵng về lại Cần Thơ để tiện chăm sóc.

Khi đến khu vực ngã ba chợ Tre (xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), thấy chị B có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe, đón xe khác vì sợ chị này sinh con trên xe. Chị B. cùng chồng con được Công an huyện Tư Nghĩa giúp đỡ - Ảnh: Công an Tư Nghĩa Công an Quảng Ngãi hỗ trợ vé xe cho gia đình chị B. về quê - Ảnh: Công an Tư Nghĩa Lực lượng CSGT làm nhiệm tặng quà cho gia đình - Ảnh: VietNamNet Báo Dân Việt đưa tin, theo chị B., do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình chị rời TP Cần Thơ ra TP Đà Nẵng làm thuê. Thu nhập của chồng chị bấp bênh trong khi phải nuôi con nhỏ, chị lại mang bầu nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

Anh L.K.K., chồng chị B, cho biết do đã hết tiền nên anh rất lo sợ khi bị yêu cầu xuống xe. Nếu xuống xe cả gia đình sẽ không đủ tiền mua vé tiếp tục về quê. Anh K. cố gắng thuyết phục tài xế nhưng bất thành. "Đến thị trấn Sông Vệ thì nhà xe bỏ gia đình chúng tôi xuống. Do hết tiền nên chúng tôi đành đi bộ. Có điều đồ đạc lỉnh kỉnh, con tôi còn nhỏ, vợ lại mang thai nên cũng không đi được bao xa. May là các anh công an phát hiện, hỗ trợ", anh K. cho biết. Nhận tin từ Công an thị trấn Sông Vệ, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến đến hỗ trợ. Chị B. và cháu bé được chăm sóc để đảm bảo sức khỏe tiếp tục hành trình. Lực lượng công an còn hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho cả gia đình. Các cán bộ đã hỗ trợ gia đình anh K. hai triệu đồng và mua vé xe, đưa gia đình lên xe khách để về TP Cần Thơ an toàn.

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