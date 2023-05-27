Sợ sinh con trên xe, vợ chồng thai phụ cùng con gái 4 tuổi bị bỏ rơi dọc đường

Đời sống 27/05/2023 09:36

Thấy chị B. có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe vì sợ chị này sinh con trên ô tô.

 

Theo thông tin VietNamNet, sáng 27/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa giúp đỡ một sản phụ trở về quê khi bị nhà xe bỏ rơi. Vào lúc 19h15 ngày 26/5, Công an thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nhận được tin báo gia đình anh L.K.K (38 tuổi) cùng vợ là chị P.N.B (28 tuổi, đang mang bầu 9 tháng) và con gái 4 tuổi, đang đi bộ ở TP Đà Nẵng vào Cần Thơ sinh con.

Chị B gần tới ngày sinh nở và ngày 26/5, anh K đón xe khách từ TP Đà Nẵng về lại Cần Thơ để tiện chăm sóc.

Khi đến khu vực ngã ba chợ Tre (xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), thấy chị B có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe, đón xe khác vì sợ chị này sinh con trên xe.

Sợ sinh con trên xe, vợ chồng thai phụ cùng con gái 4 tuổi bị bỏ rơi dọc đường - Ảnh 1
Chị B. cùng chồng con được Công an huyện Tư Nghĩa giúp đỡ - Ảnh: Công an Tư Nghĩa
Sợ sinh con trên xe, vợ chồng thai phụ cùng con gái 4 tuổi bị bỏ rơi dọc đường - Ảnh 2
Công an Quảng Ngãi hỗ trợ vé xe cho gia đình chị B. về quê - Ảnh: Công an Tư Nghĩa
Sợ sinh con trên xe, vợ chồng thai phụ cùng con gái 4 tuổi bị bỏ rơi dọc đường - Ảnh 3
Lực lượng CSGT làm nhiệm tặng quà cho gia đình - Ảnh: VietNamNet

Báo Dân Việt đưa tin, theo chị B., do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình chị rời TP Cần Thơ ra TP Đà Nẵng làm thuê. Thu nhập của chồng chị bấp bênh trong khi phải nuôi con nhỏ, chị lại mang bầu nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

Anh L.K.K., chồng chị B, cho biết do đã hết tiền nên anh rất lo sợ khi bị yêu cầu xuống xe. Nếu xuống xe cả gia đình sẽ không đủ tiền mua vé tiếp tục về quê. Anh K. cố gắng thuyết phục tài xế nhưng bất thành.

"Đến thị trấn Sông Vệ thì nhà xe bỏ gia đình chúng tôi xuống. Do hết tiền nên chúng tôi đành đi bộ. Có điều đồ đạc lỉnh kỉnh, con tôi còn nhỏ, vợ lại mang thai nên cũng không đi được bao xa. May là các anh công an phát hiện, hỗ trợ", anh K. cho biết.

Nhận tin từ Công an thị trấn Sông Vệ, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến đến hỗ trợ.

Chị B. và cháu bé được chăm sóc để đảm bảo sức khỏe tiếp tục hành trình. Lực lượng công an còn hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho cả gia đình.

Các cán bộ đã hỗ trợ gia đình anh K. hai triệu đồng và mua vé xe, đưa gia đình lên xe khách để về TP Cần Thơ an toàn.

3 xu hướng làm đẹp răng được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay

3 xu hướng làm đẹp răng được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay

Muốn có hàm răng trắng đều cùng nụ cười rạng rỡ, người trẻ đang có đến 3 phương thức làm đẹp vừa hiện đại lại mang đến hiệu quả lâu dài để lựa chọn.

Xem thêm
Từ khóa:   sinh con bỏ rơi thai phụ

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 40 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 53 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới