Do sơ suất trong lúc leo xuống xe, bé gái (4 tuổi) đã vặn tay ga làm xe mô tô lao về phía trước tông mạnh vào hàng rào xi măng của một nhà dân gần đó.

Theo thông tin từ báo Bình Định, khoảng 8h ngày 26/5, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơm (SN 1997, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển xe mô tô chở phía sau mẹ chồng là bà Huỳnh Thị Ráng (SN 1970) và hai con: Trần Nguyễn Hoàng Yến (SN 2019), Trần Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2022) đến bệnh viện để khám bệnh cho Kiệt.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, cháu nhỏ 4 tuổi ngồi phía trước, cháu bé 1 tuổi bà ngoại bế, còn mẹ chở đi. Khi đến trước nhà ông Nguyễn Sum (cha ruột của chị Thơm) để gửi Yến, trong lúc Yến leo xuống xe đã vặn tay ga làm xe mô tô lao về phía trước tông mạnh vào hàng rào xi măng của một nhà dân.

Theo nguồn tin từ VOV, vụ tai nạn khiến bà Ráng, cháu Kiệt, cháu Yến tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Thơm bị thương nặng cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Khu vực thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định - Ảnh: VOV

Ngay khi tiếp nhận thông tin, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và UBND xã Mỹ Thắng đã kịp thời đến chia buồn, động viên và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ tai nạn.

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