Thông tin MỚI NHẤT vụ 'ô tô điên' gây tai nạn liên hoàn ở Hải Dương: Tài xế khai gì?

Đời sống 24/05/2023 20:31

Trong khi vi phạm nồng độ cồn, Vũ Minh Đức điều khiển xe ô tô đi lấn sang chiều đường bên trái và gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương nặng.

Ngày 19/5, dẫn nguồn tin từ VTC News, Công an TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão khiến 2 người bị thương nặng.

Thông tin MỚI NHẤT vụ 'ô tô điên' gây tai nạn liên hoàn ở Hải Dương: Tài xế khai gì? - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Thông tin ban đầu, khoảng 16h40 cùng ngày, xe ô tô BKS 34A-628.41 do Vũ Minh Đức điều khiển, khi lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương) theo hướng từ ngã tư Máy Sứ đi Ngã Sáu (TP. Hải Dương) đã va chạm với xe đạp điện do cháu N.Đ.M.Q (SN 2013, phường Tân Bình, TP. Hải Dương) lưu thông cùng chiều.

Sau khi xảy ra vụ va chạm liên hoàn, xe ô tô trên dừng lại cách hiện trường vài trăm mét và hư hỏng phần đầu, bánh trước xịt lốp. Vụ tai nạn khiến cháu Q. và Đ.K.N bị gãy chân, 5 phương tiện liên quan vụ tai nạn bị hư hỏng.

Thông tin MỚI NHẤT vụ 'ô tô điên' gây tai nạn liên hoàn ở Hải Dương: Tài xế khai gì? - Ảnh 2
Chiếc ô tô gây tai nạn - Ảnh: VTC News

 

Dẫn nguồn tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, do bản thân không làm chủ được tay lái nên khi điều khiển xe ô tô rẽ vào đường Phạm Ngũ Lão, đoạn gần cổng Nhà máy Sứ Hải Dương (thuộc phường Phạm Ngũ Lão), Đức đã lái xe lấn sang chiều đường bên trái dẫn đến va chạm với cháu N.Đ.M.Q (SN 2013, trú tại phường Tân Bình, TP. Hải Dương) đang đi xe đạp.

 

Thông tin MỚI NHẤT vụ 'ô tô điên' gây tai nạn liên hoàn ở Hải Dương: Tài xế khai gì? - Ảnh 3
Đối tượng Đức tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống 

Chưa dừng lại ở đó, xe ô tô này tiếp tục va chạm với 3 phương tiện khác gồm: Xe máy BKS 34B2-562.60 do ông Đ.H.N (SN 1972, trú tại đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình) điều khiển; xe máy BKS 34K1-039.37 do chị L.T.Ch. (SN 1979, trú tại phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình) điều khiển và xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 do chị Đ.T.K.N (SN 2006, trú tại đường Đồng Niên, phường Việt Hòa, cùng TP. Hải Dương) điều khiển chạy ngược chiều với Đức.

Cũng theo cơ quan công an, quá trình điều tra, xác minh xác định Vũ Minh Đức điều khiển ô tô BKS 34A-628.41 trong tình trạng cơ thể có nồng độ cồn. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trong hơi thở của Đức có nồng độ cồn là 1.019 mg/l khí thở. Riêng kết quả giám định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 4 nạn nhân là 68% và tổng tài sản các phương tiện liên quan gần 8,8 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP. Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

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