Một người đàn ông ở thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên trần nhà.

Dẫn tin từ báo Tiền phong, vào trưa 24/5, ông N.C.P. (SN 1977, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) có nhờ người thân mua một ly cà phê.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, người thân đi mua cà phê về, phát hiện ông P. tử vong trong tư thế treo cổ lên trần nhà. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TP. Mỹ Tho phối hợp công an phường 6 cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ông P. thường ở tỉnh Long An. Vài ngày trước, ông P. về ở tại nhà mẹ ruột ở TP. Mỹ Tho thì xảy ra vụ việc.



Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cũng theo thông tin từ báo Công an nhân dân, người dân xung quanh kể lại, sáng 24/5 có nghe anh P. và gia đình cãi vã nhau nhưng không biết về việc gì.

Đáng chú ý, tại nơi anh P. tử vong, vào 3 năm trước, cha của anh này là ông Nguyễn Văn G. cũng được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên trần nhà.

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