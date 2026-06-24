Câu nói của người yêu khiến cô gái thức tỉnh, chấm dứt mối tình kéo dài nhiều năm liền

Một tiếng gào hét chát chúa vang lên khiến cô giật mình, ầm ĩ cả một góc chợ. Mọi lời tục tĩu xấu xa đều được một người phụ nữ đưa ra không chút ngại ngùng: “Mày có mắt không đó? Mày không nhìn đường à? Mày bị mù à?...”. Người phụ nữ ấy rơi vào cơn giận dữ tột độ mặc anh thanh niên không may chạm vào bà đã hết lời xin lỗi và nhặt đồ đạc giúp bà. Rất may là không ai bị làm sao và đồ đạc cũng không bị hư hỏng gì.

Buổi sáng hôm ấy, mẹ dặn Lan đi chợ mua thức ăn vì buổi chiều nhà cô sẽ đãi khách, đó là mấy người bạn của mẹ qua chơi. Nghe lời mẹ, cô ra chợ tất bật mua sắm, đồ treo nặng trĩu. Đang lơ ngơ quay xe, chợt cô nghe tiếng “rầm” bên cạnh. Một vụ va chạm nhỏ đã xảy ra gần nơi cô đứng.

Cô và anh yêu nhau tính đến nay đã 8 năm rồi, từ khi hai người còn học cấp ba đến tận giờ khi cả hai đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Hai gia đình đều môn đăng hộ đối nên mẹ Lan ưng ra mặt. Lấy anh, cuộc đời cô rồi sẽ êm ấm mà thôi.

Lan vội quay xe về nhà. Cô đang rất bận bịu bởi hôm nay là một ngày đặc biệt với cô. Chiều nay cô sẽ đến nhà chồng tương lai để ra mắt, trước là cho quen, sau để thân mật gần gũi hơn.



Cô và người yêu đã trải qua 8 năm trời yêu nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chiều ấy, vừa đến cổng nhà anh, cửa còn chưa kịp kéo, cô nghe thấy một loạt âm thanh chát chúa, nghe rất quen tai. Nghĩ mình nghe nhầm, cô cố gắng định tâm lại.

“Cô có xem cái nhà này ra gì không? Tôi ốm cô đã mua cho tôi được gì nào? Bố mẹ cô mới hơi mệt một chút cô đã mua thuốc bổ nọ kia. Tiền cô xài là tiền của con trai tôi đó”.

Giọng nói lanh lảnh rõ mồn một khiến Lan thấy ái ngại. Thật không may khi đến đúng lúc gia đình căng thẳng vậy.

Bạn trai cô đẩy cửa vào nhà. Vừa nhìn bà mẹ chồng tương lai, Lan giật mình. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người phụ nữ hôm qua cô đã gặp ngoài chợ. Người im lặng chịu mắng chính là chị dâu tương lai của cô, đang buồn bã nơi phòng khách.

Thấy Lan đến, thái độ của bà thay đổi hẳn, niềm nở ra mặt, tíu tít trò chuyện nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến chị dâu. Nói chyện được một lúc, bà vào bếp nói với chị dâu bằng một giọng gắt gỏng: “Nấu ăn nhanh lên nhé, muộn rồi đấy, người gì mà chậm chạp, trưa đến nơi rồi”.

Lan ngạc nhiên quá đỗi bởi khi nghe những lời ấy, thế mà người yêu cô im lặng không nói gì.

Lan ngại ngần ăn cho xong bữa cơm. Từ hôm đó, cô nghĩ đến chuyện không thể tiếp tục mối tình 8 năm này nữa rồi. Dẫu “mây tầng nào trôi tầng” ấy, 8 năm qua không hề ngắn ngủi, nhưng cô sẽ dứt khoát ra đi.