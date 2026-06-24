Tưởng bị vợ lừa dối, tôi quyết chấm dứt hôn nhân ngay đêm cưới, không ngờ mẹ tiết lộ một sự thật bất ngờ

Tâm sự 24/06/2026 01:13

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước. 

Là đôi vợ chồng trẻ nên đêm động phòng là thời khắc mà chúng tôi rất mong đợi. Thế nhưng trong lúc ân ái, tôi ngỡ ngàng phát hiện vợ đã gian dối mình. Sau đó, cô ấy thú nhận từng kết hôn 2 năm trước. 

Biết chuyện này, đầu tôi như muốn nổ tung. Trong lúc mất bình tĩnh tôi đã dùng chân hất văng vợ xuống giường. Mặc dù biết chuyện trinh tiết thời này không quan trọng nhưng việc cô ấy đã kết hôn trước đó khiến tôi khó lòng chấp nhận. 

Mới rạng sáng, tôi dọn hết quần áo của vợ, đuổi về nhà mẹ đẻ và bảo không muốn nhìn thấy mặt nữa. Thấy tôi nóng giận quá, cô ấy quyết định kể cặn kẽ mọi sự tình. Vào 2 năm trước, để trả món nợ gần 100 triệu của bố và có tiền chữa bệnh tai biến cho mẹ, cô ấy đã đồng ý lấy người đàn ông tuổi ngoài 60 tuổi làm chồng. 

Sống chung với nhau được 3 tháng, vì thói ghen tuông mù quáng, người đàn ông đó thường xuyên hành hạ, đánh đập, thậm chí ép cô ấy phải phục vụ ông ta liên tục. Không thể chịu nổi, cô ấy quyết định trốn về nhà mẹ đẻ và ly hôn. 

Tưởng bị vợ lừa dối, tôi quyết chấm dứt hôn nhân ngay đêm cưới, không ngờ mẹ tiết lộ một sự thật bất ngờ - Ảnh 1
Nỗi phẫn nộ trong lòng tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe vợ kể hết chuyện của mình, tôi phần nào cảm thông cho cô ấy nhưng sự phẫn nộ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Vì chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng nên bố mẹ phát hiện và nghe hết mọi sự tình. Lúc này, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ đứng về phía tôi và đuổi vợ ra khỏi nhà. 

Thế nhưng, bà lại bênh vợ tôi và bảo: “Dù vợ con từng có một đời chồng nhưng nó là một cô gái đáng quý, hiếu thảo và ngoan ngoãn, dù gì đi nữa mẹ vẫn chấp nhận nó làm con dâu”. Nghe xong câu nói của mẹ, cảm xúc trong tôi lúc này rất xáo trộn. Tôi không biết mình có quá đáng không nhưng lúc này tôi chỉ muốn ly hôn với vợ…

Suy nghĩ trằn trọc nhiều đêm liền, tôi quyết định sẽ cho vợ một cơ hội để sửa sai và chấp nhận cô ấy là một người vợ danh chính ngôn thuận. Tôi nghĩ, tha thứ cũng chính là liều thuốc cứu vãn hôn nhân.

 

Gánh cả gia đình vì chồng kém chí tiến thủ, người phụ nữ cay đắng nhìn lại cuộc hôn nhân

Gánh cả gia đình vì chồng kém chí tiến thủ, người phụ nữ cay đắng nhìn lại cuộc hôn nhân

Câu chuyện của tôi là lời cảnh tỉnh cho những phụ nữ lấy nhầm chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/6/2026), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/6/2026), 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Tâm sự Eva 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/6/2026), 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (24/6/2026), 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật phía sau phản ứng gay gắt của mẹ bạn trai khi biết tin mang thai

Sự thật phía sau phản ứng gay gắt của mẹ bạn trai khi biết tin mang thai

Tâm sự 58 phút trước
Sau 3 năm làm mẹ đơn thân, tôi không ngờ đám cưới của mình lại xuất hiện tình huống ấy

Sau 3 năm làm mẹ đơn thân, tôi không ngờ đám cưới của mình lại xuất hiện tình huống ấy

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Ôm con rời khỏi nhà sau cuộc ly hôn cay đắng, một năm sau tôi bật khóc khi quay lại

Ôm con rời khỏi nhà sau cuộc ly hôn cay đắng, một năm sau tôi bật khóc khi quay lại

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt vứt cả áo cưới và hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt vứt cả áo cưới và hủy hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi choáng váng khi phát hiện thứ chồng cũ nâng niu trong túi

Ngày chính thức ly hôn, tôi choáng váng khi phát hiện thứ chồng cũ nâng niu trong túi

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau khi chồng qua đời, biến cố giữa đêm khiến tôi không bao giờ quên được

Sau khi chồng qua đời, biến cố giữa đêm khiến tôi không bao giờ quên được

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rớt nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rớt nước mắt

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật phía sau phản ứng gay gắt của mẹ bạn trai khi biết tin mang thai

Sự thật phía sau phản ứng gay gắt của mẹ bạn trai khi biết tin mang thai

Sau 3 năm làm mẹ đơn thân, tôi không ngờ đám cưới của mình lại xuất hiện tình huống ấy

Sau 3 năm làm mẹ đơn thân, tôi không ngờ đám cưới của mình lại xuất hiện tình huống ấy

Ôm con rời khỏi nhà sau cuộc ly hôn cay đắng, một năm sau tôi bật khóc khi quay lại

Ôm con rời khỏi nhà sau cuộc ly hôn cay đắng, một năm sau tôi bật khóc khi quay lại

Ngày chính thức ly hôn, tôi choáng váng khi phát hiện thứ chồng cũ nâng niu trong túi

Ngày chính thức ly hôn, tôi choáng váng khi phát hiện thứ chồng cũ nâng niu trong túi

Sau khi chồng qua đời, biến cố giữa đêm khiến tôi không bao giờ quên được

Sau khi chồng qua đời, biến cố giữa đêm khiến tôi không bao giờ quên được

Đừng tin chỉ cần yêu lâu sẽ có kết thúc đẹp, câu chuyện của cô gái này là minh chứng

Đừng tin chỉ cần yêu lâu sẽ có kết thúc đẹp, câu chuyện của cô gái này là minh chứng