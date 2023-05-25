Phát hiện MỚI trong vụ tai nạn tại Trung Quốc: Thêm 2 nạn nhân người Việt tử vong

Đời sống 25/05/2023 16:53

Theo thông tin cho biết, phát hiện thêm 2 nạn nhân mang giấy tờ Việt Nam tử nạn trong vụ tai nạn ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, ngày 22/5/2023, cơ quan chức năng Trung Quốc đã có thông báo mới về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại thành phố Tịnh Tây, Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc hôm 19/5/2023. Theo đó, có thêm 2 nạn nhân mới mang giấy tờ Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số nạn nhân người Việt lên đến 13 người, trong đó 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã phối hợp các cơ quan chức năng trong nước khẩn trương xác minh, làm rõ nhân thân và sớm thông báo gia đình nạn nhân. 

Phát hiện MỚI trong vụ tai nạn tại Trung Quốc: Thêm 2 nạn nhân người Việt tử vong - Ảnh 1
Có thêm 2 nạn nhân mới mang giấy tờ Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn - Ảnh: báo Dân Trí

Dẫn nguồn tin từ báo VTC News, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục Lãnh sự và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và cơ quan trong nước hướng dẫn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm đưa thi/di hài các nạn nhân về nước; triển khai công tác bảo hộ công dân cần thiết để 2 công dân bị thương sớm về nước.

Phát hiện MỚI trong vụ tai nạn tại Trung Quốc: Thêm 2 nạn nhân người Việt tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo VTC News

Vào ngày 21/5/2023, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã thăm lãnh sự 2 công dân Việt Nam bị thương. Hiện tại, hai công dân này sức khỏe ổn định và mong muốn sớm được về nước đoàn tụ với gia đình.

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