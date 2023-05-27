Cà Mau: Tông vào xe tải, 2 học sinh đi xe máy tử vong

Đời sống 27/05/2023 14:16

Một học sinh 14 tuổi ở Cà Mau điều khiển xe máy chở 3 bất ngờ tông vào xe tải đậu bên đường khiến 2 học sinh tử vong.

 

Theo thông tin Người Đưa Tin, ngày 27/5, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, trưa 26/5, em Đ.N.N. (14 tuổi - học sinh trường THCS Võ Thị Sáu) điều khiển xe máy mang BKS: 69AA… chở N.N.N.V. (14 tuổi, học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ) và V.L.P.U. (15 tuổi).

Báo An Toàn Giao Thông đưa tin, khi đi đến đoạn gần cầu Thống Nhất trên tuyến đường Ngô Quyền (thuộc khóm 5, phường 1), Đ.N.N. không làm chủ được tay lái, tông vào xe tải BKS 69C-028.xx đang đậu để xuống vật liệu xây dựng bên đường.

Cà Mau: Tông vào xe tải, 2 học sinh đi xe máy tử vong - Ảnh 1
Hình ảnh camera ghi lại trước khi tai nạn xảy ra - Ảnh: Zing News
Cà Mau: Tông vào xe tải, 2 học sinh đi xe máy tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh ở Cà Mau tử vong - Ảnh: Người Đưa 

Cú tông mạnh khiến cả 3 em ngã xuống đường, bị thương nặng, được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu. Ngay sau va chạm, cả 3 được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. Nhưng, do bị thương quá nặng, em Đ.N.N. và em N.N.N.V. tử vong sau ít giờ nhập viện. Riêng em V.L.P.U. đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường .Theo camera an ninh của người dân ở khu vực xảy ra tai nạn, em Đ.N.N. điều khiển xe với tốc độ khá cao, cú tông khiến xe tải trôi đi gần 1 m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em Đ.N.N. và N.N.N.V. cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

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