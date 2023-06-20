Danh tính 4 nạn nhân thương vong trong vụ xe tải va chạm với ô tô con

Đời sống 20/06/2023 16:52

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 4 nạn nhân thương vong trong vụ xe tải va chạm với ô tô xảy ra tại Phú Thọ vào khoảng 10h30 sáng hôm nay, ngày 20/6.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, cả 4 nạn nhân thương vong đều là người trong chiếc xe ô tô con, gồm: Ông Dương Văn Hoàn, sinh năm 1961, ở thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - bị thương (tài xế điều khiển xe); ông Đào Sỹ Đỗ, sinh năm 1959, ở thôn Lạc Trung, xã Dũng liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - tử vong; cháu Bùi Minh Khang, sinh năm 2013, ở xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - bị thương; ông Dương Văn Đoàn, sinh năm 1958, ở thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - bị thương.

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Cú va chạm khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người nhập viện - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tài xế điều khiển xe ô tô tải là anh Nguyễn Xuân Trưởng, sinh năm 1997, ở xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 20/6. Lúc này, ô tô con mang BKS: 99A-236.84 di chuyển theo hướng từ huyện Tam Nông đi huyện Thanh Sơn, Phú Thọ.

Danh tính 4 nạn nhân thương vong trong vụ xe tải va chạm với ô tô con - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Đến khu vực ngã tư đường Hồ Chí Minh giao với QL32 thuộc địa bàn xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, phương tiện này va chạm với xe ô tô tải mang BKS: 18H-004.47 di chuyển theo hướng TX Phú Thọ đi Ba Vì (Hà Nội).

Cú va chạm khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người nhập viện. Cả 4 nạn nhân đều ngồi trên ô tô con. 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

 

Xe tải va chạm với ô tô con khiến 1 người tử vong, 3 người nhập viện

Xe tải va chạm với ô tô con khiến 1 người tử vong, 3 người nhập viện

Xe ô tô tải di chuyển trên đường HCM theo hướng cầu Ngọc Tháp (thị xã Phú Thọ) - cầu Trung Hà (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã va chạm với xe ôtô con di chuyển theo hướng ngã tư Cổ Tiết (xã Vạn Xuân) - huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) khiến 4 người thương vong.

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Từ khóa:   tin xã hội tai nạn giao thông xe tải va chạm ô tô

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