Đang trong quá trình làm việc với một xe con trên Quốc lộ 21A, Thiếu tá công an bất ngờ bị xe container tông trúng, tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, ngày 15/6, Công an tỉnh Hà Nam thông báo tin buồn việc cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ.

CSGT hy sinh là Thiếu tá Lương Thanh Tuấn, sinh ngày 14/3/1983, trú quán tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam.

Cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại tại Km 122+700 Quốc lộ 21A (thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm) - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ VOV, vào trưa 14/6, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam, trong đó có Thiếu tá Lương Thanh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km 122+700 Quốc lộ 21A (thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lương Thanh Tuấn bị xe đầu kéo mang BKS 89C-279.74, sơ mi rơ mooc 89R - 018.54 do tài xế T.V.L. (SN 1980, trú tại xã Tân Hưng, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đâm vào.

Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu ngay sau TNGT nhưng Thiếu tá Tuấn đã không qua khỏi - Ảnh: Báo Giao Thông

Sau cú va chạm rất mạnh, Thiếu tá Lương Thanh Tuấn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Tại hiện trường, xe ô tô con bị đâm vỡ phần đuôi, nằm vắt ngang bên vệ đường. Xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

Đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông dẫn tới một cán bộ CSGT hy sinh, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã tạm giữ tài xế xe container. Sau đó đã đưa tài xế này đi kiểm tra nồng độ cồn, thử mẫu máu xem tài xế có phản ứng với chất cấm hay không.

Hiện các cơ quan có liên quan đang tích cực phối hợp, điều tra vụ việc.

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