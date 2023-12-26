Cháy nhà ở TPHCM nghi do hàn xì, một người bị phỏng vì liều mình lấy tài sản

Đời sống 26/12/2023 18:50

Một vụ cháy nhà dân nghi do hàn xì vừa xảy ra tại xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh, TP.HCM), người phụ nữ liều mình chạy vào bên trong lấy giấy tờ, dụng cụ học tập của con nên bị phỏng.

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 26/12, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang điều tra vụ cháy nhà xảy ra tại xã Vĩnh Lộc B khiến một người bị phỏng.

Khoảng 9h ngày 26/12, người dân phát hiện căn nhà ở ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) bốc cháy liền hô hoán. Đám cháy bùng phát mạnh, lan sang căn nhà bên cạnh. Người dân địa phương đã kịp đưa 3 xe máy trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn ra ngoài.

Được biết, căn nhà bị cháy rụi được gia đình 3 người thuê ở khoảng 7 năm nay. Thời điểm xảy ra cháy, người chồng đi làm, trong nhà chỉ có người vợ cùng con trai 16 tuổi, học lớp 10.

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Căn nhà bị cháy rụi, người dân kịp đưa 3 xe máy ra ngoài. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an H.Bình Chánh điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó nhưng phần lớn tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi.

Vụ cháy thiêu rụi tài sản bên trong căn nhà. Mẹ của nam học sinh lớp 10 vì cố gắng chạy vào nhà lấy giấy tờ, dụng cụ học tập sách vở của con, nên bị phỏng, phải đưa đến bệnh viện kiểm tra, chăm sóc. Hậu quả trận hỏa hoạn khiến lớn tài sản trong căn nhà xảy ra cháy hư hỏng, căn nhà bị cháy lan hư hỏng nhẹ.

Cháy nhà ở TPHCM nghi do hàn xì, một người bị phỏng vì liều mình lấy tài sản - Ảnh 2
Căn nhà liền kề chỉ cháy hư hại nhẹ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trong khi đó, người dân cho biết căn nhà liền kề chỉ cháy hư hại nhẹ. Căn nhà này trước đây không có người ở. Gần đây, căn nhà đang được sửa chữa. Thời điểm xảy ra cháy có một nhóm thợ đang hàn xì bên trong căn nhà này.

Công an H.Bình Chánh đã cho phong tỏa quanh khu vực cháy nhà dân nói trên để điều tra làm rõ nguyên nhân.

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