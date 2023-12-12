Cháy nhà 17 phòng ở TP.HCM giữa trưa, khách thuê trọ hốt hoảng 'mùi khét nồng nặc khiến tôi ngạt thở'

Xã hội 12/12/2023 14:21

Hơn chục người trong nhà khi thấy lửa bốc cao, khói tỏa mạnh tại khu vực cầu thang bộ đã leo ra cửa sổ, nhảy xuống chỗ phơi đồ của căn bên cạnh để thoát ra ngoài.

Theo thông tin từ VnExpress, gần 12h, khói lửa bốc lên tầng trệt của căn nhà nằm trong hẻm đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Nhà có 4 tầng chia nhiều phòng cho thuê, tầng trệt để xe máy. Một số người dùng phương tiện dập lửa nhưng không thành.

Anh Trần Đình Hào, thuê trọ trong căn nhà, cho biết khi đang ngủ nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó thấy mùi khét nên trèo ra cửa sổ ra nhà hàng xóm. "Mùi khét nồng nặc khiến tôi ngạt thở", anh Hào nói.

Cháy nhà 17 phòng ở TP.HCM giữa trưa, khách thuê trọ hốt hoảng 'mùi khét nồng nặc khiến tôi ngạt thở' - Ảnh 1
Cảnh sát PCCC và lực lượng y tế đến hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Hơn chục người trong nhà khi thấy lửa bốc cao, khói tỏa mạnh tại khu vực cầu thang bộ đã leo ra cửa sổ, nhảy xuống chỗ phơi đồ của căn bên cạnh để thoát ra ngoài.

Dẫn tin từ Người Lao Động, PC07 đã điều động xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án cứu hỏa.

Cháy nhà 17 phòng ở TP.HCM giữa trưa, khách thuê trọ hốt hoảng 'mùi khét nồng nặc khiến tôi ngạt thở' - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra ngoài - Ảnh: VnExpress

Hơn 30 phút sau, cảnh sát đã cứu 2 người mắc kẹt bên trong ra ngoài. Đồng thời, hướng dẫn thoát nạn cho 10 người khác.

Cảnh sát cũng bảo vệ được 149/160 m2 diện tích tầng trệt.

Căn nhà trên có 17 phòng với nhiều người ở.

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