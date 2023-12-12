Lửa bùng dữ dội tại một trường đại học, thiêu cháy 200m2 nhà để xe

Tại hiện trường, diện tích đám cháy khoảng 200m2, bên trong có xe đạp, xe máy của sinh viên.

Theo thông tin từ Tiền Phong, gần 4 giờ sáng nay (ngày 12/12/2023), Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân có nội dung báo cháy ở nhà để xe đạp, xe máy bên trong Trường Đại học Hồng Đức, tại số 565 Quang Trung Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.

Đám cháy bùng phát vào rạng sáng nay - Ảnh: Báo Thanh Hóa

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, đã điều động phương tiện cùng lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án di dời tài sản, phương tiện ra khu vực an toàn, đồng thời khoanh vùng, dập tắt đám cháy.

Dẫn tin từ báo Thanh Hóa, tại hiện trường, diện tích đám cháy khoảng 200m2, bên trong có xe đạp, xe máy của sinh viên. Lực lượng chữa cháy đã triển khai đồng bộ phương án di dời phương tiện, tài sản, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh. Sau gần 30 phút, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy sau 30 phút - Ảnh: Tiền Phong

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, lực lượng chức năng đã di dời được một số tài sản, phương tiện ra khu vực an toàn. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

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