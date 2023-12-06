Người dân khu vực phát hiện vụ việc liền hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng mọi nỗ lực bất thành, ngọn lửa cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh.

Theo thông tin từ Dân Việt, khoảng 21h tối 5/12, người dân sống trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình nghe thấy tiếng nổ lớn. Đến kiểm tra họ thấy ngôi nhà có địa chỉ tại số 305/19/13 Lê Văn Sỹ phường 1 Tân Bình, TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc liền hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng mọi nỗ lực bất thành, ngọn lửa cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh.

Ngôi nhà có địa chỉ tại số 305/19/13 Lê Văn Sỹ phường 1 Tân Bình, TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn khiến hai người tử vong - Ảnh: Dân Việt

Dẫn tin từ Thanh Niên, ngay khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Tân Bình tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa, cứu nạn. Khoảng 30 phút sau đám cháy được khống chế, cảnh sát vào bên trong phát hiện hai thi thể đàn ông, một ở khu vực gần cầu thang và một ở tầng trệt.

Đám cháy cũng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong. Theo người dân căn nhà chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy (giấy, ve chai), chắn hết lối ra vào. Người dân đã nhiều lần góp ý chủ nhà dọn bỏ bớt nhưng chủ nhà chưa kịp dọn thì xảy ra vụ cháy trên.

Hiện trường vụ cháy nhà - Ảnh: Thanh Niên

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm đường Lê Văn Sỹ (Q.Tân Bình) đang được công an làm rõ.

Nhân chứng thoát nạn trong vụ cháy nhà ở TP.HCM khiến bé gái 8 tuổi tử vong kể lại phút giây sinh tử: Lửa bùng mạnh, khói đen mù mịt Một người phụ nữ ngồi ở gần căn nhà xảy ra cháy tỏ vẻ thất thần, tay chân và mặt còn vương vết khói cho biết mình tên T, thời điểm xảy ra cháy đang ngủ với mẹ ruột một phòng.

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