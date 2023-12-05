Nhân chứng thoát nạn trong vụ cháy nhà ở TP.HCM khiến bé gái 8 tuổi tử vong kể lại phút giây sinh tử: Lửa bùng mạnh, khói đen mù mịt

Xã hội 05/12/2023 13:22

Một người phụ nữ ngồi ở gần căn nhà xảy ra cháy tỏ vẻ thất thần, tay chân và mặt còn vương vết khói cho biết mình tên T, thời điểm xảy ra cháy đang ngủ với mẹ ruột một phòng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa ngày 5/12, Công an quận 4 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm đường Tôn Thất Thuyết khiến một bé gái tử vong.

Nhiều người sống trong con hẻm vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy gây hậu quả đau lòng.

Một người phụ nữ ngồi ở gần căn nhà xảy ra cháy tỏ vẻ thất thần, tay chân và mặt còn vương vết khói cho biết mình tên T, thời điểm xảy ra cháy đang ngủ với mẹ ruột một phòng.

Nhân chứng thoát nạn trong vụ cháy nhà ở TP.HCM khiến bé gái 8 tuổi tử vong kể lại phút giây sinh tử: Lửa bùng mạnh, khói đen mù mịt - Ảnh 1
Cảnh sát có mặt tại hiện trường - Ảnh: PLO

Tại tầng hai, cháu PTMD (8 tuổi) và mẹ của cháu ngủ chung một phòng. Riêng tầng trệt và lầu một có một người anh ngủ cùng các người thân khác.

Lúc 3 giờ 30 phút, khói lửa từ tầng trệt bốc lên, lúc này ai cũng say ngủ nhưng anh của chị T vẫn kịp phát hiện. Anh tỉnh dậy hô hoán cho người thân ở các lầu bên trên biết. Nghe tiếng, chị T và mẹ choàng tỉnh.

Khi khói đen bốc khét lẹt, xung quanh tối om, hai mẹ con chị T tìm cách thoát ra ngoài. Trong tiếng hô hoán, kêu cứu, lối ra duy nhất ở tầng trệt đã bị lửa bít kín.

Do lửa cháy từ phía dưới nên khói bốc lên các tầng, phong tỏa hết lối đi. “Lửa thì từ dưới cháy lên nên tôi và người thân thoát sang nhà hàng xóm từ lầu một” – chị T kể.

Ở tầng trệt, khoảng năm chiếc xe máy bắt đầu bén lửa, nhận thấy không thể phá cửa thoát ra nên những người ở đây cũng chạy lên tầng một.

Anh của chị T cũng lao qua nhà hàng xóm thoát nạn. “Khói khét lẹt nồng nặc, tôi tìm cách chạy xuống dưới nhưng bất thành, chỉ còn con đường duy nhất là thoát qua nhà hàng xóm” – anh của chị T nói.

Nhân chứng thoát nạn trong vụ cháy nhà ở TP.HCM khiến bé gái 8 tuổi tử vong kể lại phút giây sinh tử: Lửa bùng mạnh, khói đen mù mịt - Ảnh 2
Thời điểm xảy ra vụ cháy - Ảnh: Dân Trí

Nơi xảy ra cháy là căn nhà một trệt, hai lầu nằm trong con hẻm cụt. Căn nhà bình thường có khoảng 10 người sinh sống. Các con hẻm dẫn vào đây chỉ rộng khoảng một mét, chỉ đủ một xe máy di chuyển.

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, khoảng 3 giờ 30 ngày 5/12, nhà dân trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết (P.15, Q.4) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói cao kèm lửa bốc lên ngùn ngụt.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc liền hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng mọi nỗ lực bất thành. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 11 người bị mắc kẹt, kêu cứu.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.4 phối hợp các đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa, cứu nạn.

Lực lượng chức năng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ 10 người kịp thời thoát khỏi đám cháy. Đến 4 giờ 25, đám cháy được dập tắt. Khi đám cháy được xử lý, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện một bé gái đã tử vong.

Sáng cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho hay, danh tính bé gái tử vong được xác định là M.D (8 tuổi). Ngoài ra, tại hiện trường, 5 xe gắn máy, 1 bình gas và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy nhà dân nói trên đang được Công an Q.4 cùng các đơn vị liên quan làm rõ.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, 11 người mắc kẹt, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, 11 người mắc kẹt, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Khoảng 3 giờ 30 ngày 5/12, nhà dân trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết (P.15, Q.4) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói cao kèm lửa bốc lên ngùn ngụt.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy ở TP.HCM tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc