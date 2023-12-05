Nhiều người sống trong con hẻm vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy gây hậu quả đau lòng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa ngày 5/12, Công an quận 4 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trong hẻm đường Tôn Thất Thuyết khiến một bé gái tử vong.

Tại tầng hai, cháu PTMD (8 tuổi) và mẹ của cháu ngủ chung một phòng. Riêng tầng trệt và lầu một có một người anh ngủ cùng các người thân khác.

Một người phụ nữ ngồi ở gần căn nhà xảy ra cháy tỏ vẻ thất thần, tay chân và mặt còn vương vết khói cho biết mình tên T, thời điểm xảy ra cháy đang ngủ với mẹ ruột một phòng.

Lúc 3 giờ 30 phút, khói lửa từ tầng trệt bốc lên, lúc này ai cũng say ngủ nhưng anh của chị T vẫn kịp phát hiện. Anh tỉnh dậy hô hoán cho người thân ở các lầu bên trên biết. Nghe tiếng, chị T và mẹ choàng tỉnh.

Khi khói đen bốc khét lẹt, xung quanh tối om, hai mẹ con chị T tìm cách thoát ra ngoài. Trong tiếng hô hoán, kêu cứu, lối ra duy nhất ở tầng trệt đã bị lửa bít kín.

Do lửa cháy từ phía dưới nên khói bốc lên các tầng, phong tỏa hết lối đi. “Lửa thì từ dưới cháy lên nên tôi và người thân thoát sang nhà hàng xóm từ lầu một” – chị T kể.

Ở tầng trệt, khoảng năm chiếc xe máy bắt đầu bén lửa, nhận thấy không thể phá cửa thoát ra nên những người ở đây cũng chạy lên tầng một.

Anh của chị T cũng lao qua nhà hàng xóm thoát nạn. “Khói khét lẹt nồng nặc, tôi tìm cách chạy xuống dưới nhưng bất thành, chỉ còn con đường duy nhất là thoát qua nhà hàng xóm” – anh của chị T nói.

Thời điểm xảy ra vụ cháy - Ảnh: Dân Trí

Nơi xảy ra cháy là căn nhà một trệt, hai lầu nằm trong con hẻm cụt. Căn nhà bình thường có khoảng 10 người sinh sống. Các con hẻm dẫn vào đây chỉ rộng khoảng một mét, chỉ đủ một xe máy di chuyển.

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, khoảng 3 giờ 30 ngày 5/12, nhà dân trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết (P.15, Q.4) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói cao kèm lửa bốc lên ngùn ngụt.

Người dân khu vực phát hiện vụ việc liền hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng mọi nỗ lực bất thành. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 11 người bị mắc kẹt, kêu cứu.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.4 phối hợp các đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa, cứu nạn.

Lực lượng chức năng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ 10 người kịp thời thoát khỏi đám cháy. Đến 4 giờ 25, đám cháy được dập tắt. Khi đám cháy được xử lý, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện một bé gái đã tử vong.

Sáng cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho hay, danh tính bé gái tử vong được xác định là M.D (8 tuổi). Ngoài ra, tại hiện trường, 5 xe gắn máy, 1 bình gas và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy nhà dân nói trên đang được Công an Q.4 cùng các đơn vị liên quan làm rõ.