Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người trèo qua ban công hàng xóm thoát hiểm

Xã hội 28/11/2023 09:06

Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà cao 4 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 30 m2. Trong đó, ngọn lửa bùng lên từ khu vực tầng 1, đây vốn là nơi được sử dụng để kinh doanh quần áo.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, sáng 28/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vào  hồi 0 giờ 49 phút cùng ngày có tin báo cháy tại nhà dân, địa chỉ: số 13, ngõ 132 Cầu Giấy.

Trung tâm chỉ huy Công an TP đã điều Đội PCCC Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường, đến khoảng 1 giờ 7 phút điều Đội CC&CNCH Khu vực số 2-Phòng Cảnh sát PCCCC&CNCH chi viện theo yêu cầu của Đội PCCC Cầu Giấy đang ở hiện trường.

Sau nỗ lực của các lực lượng, đến khoảng 1 giờ 19 phút đám cháy đã được dập tắt.

Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người trèo qua ban công hàng xóm thoát hiểm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà cao 4 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 30 m2. Trong đó, ngọn lửa bùng lên từ khu vực tầng 1, đây vốn là nơi được sử dụng để kinh doanh quần áo.

Lúc này, trong nhà có 5 người. Chủ hộ là anh Đ.T.T. khi phát hiện ra sự việc đã lấy chìa khóa mở cửa ban công tầng 2.

Sau đó, anh này hô hoán rồi cùng các thành viên trong nhà trèo qua nhà hàng xóm liền kề, thoát nạn. Từ ban công nhà hàng xóm, họ gọi điện thoại tới Công an quận Cầu Giấy để báo cháy.

Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người trèo qua ban công hàng xóm thoát hiểm - Ảnh 2
Vật dụng trong nhà cháy rụi - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Công an quận Cầu Giấy cho biết khoảng 1h07, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã được điều động tới hiện trường. Đám cháy sau đó được dập tắt lúc 1h19.

"Sự việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê", đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm.

Cháy nhà trong đêm, hai bố con tử vong thương tâm, công tác cứu hộ khó khăn vì hiện trường nhiều tiếng nổ lớn

Cháy nhà trong đêm, hai bố con tử vong thương tâm, công tác cứu hộ khó khăn vì hiện trường nhiều tiếng nổ lớn

Căn nhà trên của anh P.V.T, sinh năm 1984. Thời điểm xảy ra cháy, vợ a T cùng một người con trai và một người cháu, cùng sinh năm 2016 ngủ ở dưới nhà nên khi phát hiện cháy đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Riêng anh T cùng một người con trai, sinh năm 2011 ngủ trên lầu đã tử vong tại hiện trường.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin xã hội tin tức đời sống

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới