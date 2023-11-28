Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người trèo qua ban công hàng xóm thoát hiểm

Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà cao 4 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 30 m2. Trong đó, ngọn lửa bùng lên từ khu vực tầng 1, đây vốn là nơi được sử dụng để kinh doanh quần áo.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, sáng 28/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vào hồi 0 giờ 49 phút cùng ngày có tin báo cháy tại nhà dân, địa chỉ: số 13, ngõ 132 Cầu Giấy.

Trung tâm chỉ huy Công an TP đã điều Đội PCCC Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường, đến khoảng 1 giờ 7 phút điều Đội CC&CNCH Khu vực số 2-Phòng Cảnh sát PCCCC&CNCH chi viện theo yêu cầu của Đội PCCC Cầu Giấy đang ở hiện trường.

Sau nỗ lực của các lực lượng, đến khoảng 1 giờ 19 phút đám cháy đã được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà cao 4 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 30 m2. Trong đó, ngọn lửa bùng lên từ khu vực tầng 1, đây vốn là nơi được sử dụng để kinh doanh quần áo.

Lúc này, trong nhà có 5 người. Chủ hộ là anh Đ.T.T. khi phát hiện ra sự việc đã lấy chìa khóa mở cửa ban công tầng 2.

Sau đó, anh này hô hoán rồi cùng các thành viên trong nhà trèo qua nhà hàng xóm liền kề, thoát nạn. Từ ban công nhà hàng xóm, họ gọi điện thoại tới Công an quận Cầu Giấy để báo cháy.

Vật dụng trong nhà cháy rụi - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Công an quận Cầu Giấy cho biết khoảng 1h07, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã được điều động tới hiện trường. Đám cháy sau đó được dập tắt lúc 1h19.

"Sự việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê", đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết thêm.

Cháy nhà trong đêm, hai bố con tử vong thương tâm, công tác cứu hộ khó khăn vì hiện trường nhiều tiếng nổ lớn Căn nhà trên của anh P.V.T, sinh năm 1984. Thời điểm xảy ra cháy, vợ a T cùng một người con trai và một người cháu, cùng sinh năm 2016 ngủ ở dưới nhà nên khi phát hiện cháy đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Riêng anh T cùng một người con trai, sinh năm 2011 ngủ trên lầu đã tử vong tại hiện trường.

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