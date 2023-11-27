Căn nhà trên của anh P.V.T, sinh năm 1984. Thời điểm xảy ra cháy, vợ a T cùng một người con trai và một người cháu, cùng sinh năm 2016 ngủ ở dưới nhà nên khi phát hiện cháy đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Riêng anh T cùng một người con trai, sinh năm 2011 ngủ trên lầu đã tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 27/11, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và Công an huyện Bình Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Lao Động

Dẫn tin từ báo Lao Động, khoảng 3h30 rạng sáng 27/11, người dân phát hiện căn nhà tại tổ 5, ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, xảy ra đám cháy dữ dội nên đã gọi lực lượng địa phương, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ dập lửa.

Tiếp cận đám cháy, lực lượng đã tổ chức cứu người bị nạn. Nhưng do đám cháy quá lớn, với nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong căn nhà, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 5h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Căn nhà trên của anh P.V.T, sinh năm 1984. Thời điểm xảy ra cháy, vợ a T cùng một người con trai và một người cháu, cùng sinh năm 2016 ngủ ở dưới nhà nên khi phát hiện cháy đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Riêng anh T cùng một người con trai, sinh năm 2011 ngủ trên lầu đã tử vong tại hiện trường.

2 bố con anh T ngủ trên lầu nên tử vong trong đám cháy - Ảnh: Người Lao Động

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Bình Tân đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy trên cũng như thiệt hại về tài sản do cháy gây ra.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ phóng hỏa khiến ba người chết ở quận 8 TP.HCM: Thu giữ 2 chiếc xe máy cháy rụi Liên quan vụ việc, Công an quận 8 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Nhu để điều tra về hành vi giết người trong vụ án mạng tại một căn nhà trong hẻm đường Lưu Hữu Phước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-nha-trong-em-hai-bo-con-tu-vong-thuong-tam-cong-tac-cuu-ho-kho-khan-vi-hien-truong-nhieu-tieng-no-lon-633460.html