Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng 22/11, lực lượng chức năng đưa Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) đến hiện trường tại căn nhà trong hẻm đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8, TP.HCM) để phục vụ việc điều tra. Một lúc sau, lực lượng chức năng đưa Nhu rời đi.

Trước đó, dẫn tin từ VnExpress, ngày 21/11, công an quận 8 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM lấy lời khai để làm rõ hành vi Giết người của nghi phạm Nguyễn Văn Nhu, 28 tuổi.

Sau khi khám nghiệm điều tra tại hiện trường hoàn tất, hai chiếc xe máy bị cháy tại hiện trường được đưa đi.2

Bước đầu Nhu khai nguyên nhân giết người, phóng hỏa căn nhà hai lầu trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, là do mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ 32 tuổi.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm - Ảnh: VnExpress

Anh ta mặc áo xe ôm công nghệ, đi xe máy chở theo can xăng đến căn nhà hai lầu trên đường Lưu Hữu Phước. Sau khi gọi điện thoại để vào nhà, Nhu dùng dao tấn công người phụ nữ, sau đó đổ xăng trên nền nhà, khóa trái cửa. Lửa cháy lan một số xe máy ở tầng trệt rồi bùng lên dữ dội.

Nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được khống chế, cảnh sát lên tầng trên kiểm tra phát hiện người phụ nữ tử vong trên sàn nhà, cơ thể có nhiều vết thương. Gần đó là thi thể của hai đứa trẻ 2-3 tuổi, con và cháu của người phụ nữ, tử vong nghi do ngạt khói.

Sau khi gây án, Nhu bỏ xe máy, chạy bộ ra ngoài, cởi áo, đón xe ôm tẩu thoát. Khi đi đến gần cầu Nguyễn Tri Phương thì bị lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường 15, quận 8 đuổi theo bắt giữ, đưa về trụ sở.