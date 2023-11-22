Ngồi nhậu trên đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả tông tử vong, hiện trường thu được 3 lon bia

Xã hội 22/11/2023 10:30

Nam thanh niên đến quán tạp hoá gần nhà mua 3 lon bia rồi ra đường ray ngồi nhậu.

Theo thông tin từ Người lao động, sáng 22/11, tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Trước đó, tối 21/11, anh N.T.T (SN 1996; trú xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) đến quán tạp hoá gần nhà mua 3 lon bia rồi ra đường ray ngồi nhậu.

Cùng lúc này, tàu hoả SE6 trên hành trình hướng Nam - Bắc khi đến địa phận xã Hàm Chính đã tông vào T. khiến anh tử vong tại chỗ.

Ngồi nhậu trên đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả tông tử vong, hiện trường thu được 3 lon bia - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Công an nhân dân, tại hiện trường, giữa đường ray có 3 lon bia, trong đó có 2 lon đã mở.

Ngồi nhậu trên đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả tông tử vong, hiện trường thu được 3 lon bia - Ảnh 2
Trên đường ray vẫn còn 3 lon bia - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Tàu SE6 sau khoảng 15 phút dừng lại hiện trường để bàn giao vụ việc cho ga gần đó, đã tiếp tục hành trình.

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