Sau lần bị sét đánh bất tỉnh, người phụ nữ hơn 50 năm không ăn, chỉ uống nước ngọt, khẳng định vẫn sống khỏe mạnh

Xã hội 22/11/2023 09:27

Nhiều năm sau đó, việc ăn uống của người phụ nữ này trở nên thất thường vì không thấy đói, mà cũng chẳng muốn ăn, người phụ nữ này chủ yếu ăn hoa quả. Từ năm 1970 đến nay thì gần như bà không ăn gì, chỉ uống nước.

Theo thông tin từ Dân Trí, một người phụ nữ tại Quảng Bình khiến nhiều người tò mò trước câu chuyện hơn 50 năm không ăn, chỉ uống nước. Tuy nhiên điều này chỉ thông qua lời kể chứ chưa ai kiểm chứng.

Người phụ nữ trong câu chuyện kể trên là bà Bùi Thị Lời (SN 1948), trú xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Bà Lời đang tự nguyện làm công việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương.

Bà lời từng tham gia thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ cấp cứu bộ đội. Năm 1963, khi cùng đồng đội lên núi để chữa trị cho những người lính bị thương, bà Lời không may bị sét đánh bất tỉnh.

Sau lần bị sét đánh bất tỉnh, người phụ nữ hơn 50 năm không ăn, chỉ uống nước ngọt, khẳng định vẫn sống khỏe mạnh - Ảnh 1
Bà Bùi Thị Lời - Ảnh: Sức khỏe Đời sống 

Được đồng đội hỗ trợ, bà Lời đã tỉnh lại, tuy nhiên sau sự việc, bà Lời không cảm thấy đói, cũng không muốn ăn gì. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng đội đã pha nước đường cho bà Lời uống.

Nhiều năm sau đó, việc ăn uống của bà Lời trở nên thất thường vì không thấy đói, mà cũng chẳng muốn ăn, người phụ nữ này chủ yếu ăn hoa quả. Từ năm 1970 đến nay thì gần như bà không ăn gì, chỉ uống nước.

Theo bà Lời, từ sau khi bị sét đánh, dường như bà không ăn gì, không thấy đói, ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn, không hiểu vì sao, đến nay cũng đã hơn 50 năm. Không ăn nên khi sinh 5 người con bà không có sữa, phải đi xin sữa người khác. Hằng ngày, bà vẫn nấu ăn cho con, còn bản thân bà không ăn, giờ các con đi làm xa nên bà không nấu nướng nữa.

Tò mò về câu chuyện của bà Lời, không ít người đã đến nhà người phụ nữ này để tìm hiểu. Từ khi các con đi làm ăn xa, khu vực nấu ăn tại nhà bà Lời phủ bụi, bếp gas đậy lại không dùng đến, còn trong tủ lạnh thì toàn nước suối, nước ngọt chứ không có bất cứ loại thực phẩm nào.

Bà Lời còn cho biết, cuộc sống của bà phụ thuộc vào tiền trợ cấp khoảng 1,3 triệu đồng/tháng, chủ yếu dùng để mua nước, còn lại làm từ thiện. Dù suốt mấy chục năm chỉ uống nước, không ăn nhưng bà Lời khẳng định sức khỏe tốt và không bệnh tật gì.

Sau lần bị sét đánh bất tỉnh, người phụ nữ hơn 50 năm không ăn, chỉ uống nước ngọt, khẳng định vẫn sống khỏe mạnh - Ảnh 2
Trong tủ lạnh của bà Lời có nhiều chai nước các loại - Ảnh: Dân Trí 

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho biết, thông tin bà Bùi Thị Lời hơn 50 năm không ăn chỉ có uống nước là sự việc địa phương chưa thể xác minh. 

"Cán bộ địa phương nhiều lần tới nhà thăm hỏi, thấy trong nhà bà Lời có nhiều chai đựng nước, bếp dường như không sử dụng", ông Trần Văn Thành nói.

Nói về trường hợp này, BS. Bùi Thị Nhị Sen, Trưởng Khoa Dinh Dưỡng, BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho hay, một người trong thời gian dài không ăn, chỉ uống nước mà vẫn sống tuy khó tin nhưng có thể xảy ra. Nếu trong nước có một số nguồn dinh dưỡng cung cấp năng lượng thì cơ thể vẫn có thể hấp thụ để sinh tồn.

Với việc bà Lời thường xuyên uống nước ngọt thì đường trong nước khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành glucose cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Tuy nhiên, nữ bác sĩ cảnh báo, khi uống quá nhiều nước ngọt tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức như các bệnh béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, các bệnh lý về tim mạch...

BS. Sen khuyến cáo mọi người nên uống nước ngọt một cách hợp lý, không quá thường xuyên và không nên sử dụng thay thế cho nước uống hằng ngày.

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