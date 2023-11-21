Một vụ hỏa hoạn làm 1 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ tử vong trên đường Lưu Hữu Phước, quận 8, TP.HCM nghi do bị phóng hỏa. Công an quận 8 đã bắt giữ 1 đối tượng liên quan.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 21/11, một nguồn tin cho biết Công an quận 8 (TPHCM) đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra trên địa bàn phường 15 khiến 3 người tử vong. Nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa đã bị Công an quận 8 bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, căn nhà tại hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15) bốc cháy. Phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng chức năng phá cửa dập lửa, phát hiện 3 người tử vong.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Dân Việt đưa tin, nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 8 đã có mặt dập lửa sau đó. Vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, 3 người tử vong gồm một phụ nữ cùng 2 cháu bé. Trong 2 bé tử vong có cháu bé 3 tuổi là con của người phụ nữ trên, bé 2 tuổi là cháu của nữ nạn nhân.

Một nguồn tin cho biết, 1 đối tượng là nam giới đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Hiện vụ việc đang được Công an quận 8 và Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng và đã bắt giữ nghi phạm gây án.

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