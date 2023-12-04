Trong lúc dập lửa, có thể người đàn ông bị điện giật rồi tử vong.

Theo thông tin từ báo Long An, khoảng 4 giờ sáng ngày 04/12, tại hẻm 57, đường Nguyễn Văn Tạo, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An xảy ra vụ hỏa hoạn nhỏ nhưng khiến 1 người đàn ông tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, tại kho chứa đồ cũ của gia đình ông H., (46 tuổi, làm nhân viên lái xe cho 1 ngân hàng trên địa bàn TP.Tân An) xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau khi phát hiện, ông H. chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, trong lúc dập lửa, có thể ông H. bị điện giật rồi tử vong. Vụ hỏa hoạn cũng được khống chế sau đó. Tại hiện trường, thi thể ông H. nằm trước cửa kho đồ cũ, bị cháy đen. Thi thể người đàn ông nằm trước cửa kho sau hỏa hoạn - Ảnh: báo Long An Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, dẫn tin từ báo Công Thương, vào ngày 16/11, tại Long An cũng xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại tại Công ty TNHH Thanh Thủy ĐH (tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông). Cụ thể, khoảng 8h cùng ngày, lửa bất ngờ bốc cháy từ cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Thanh Thủy ĐH (ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa), nhân viên công ty đã hô hoán mọi người và phối hợp với lực lượng bảo vệ công ty sử dụng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời điện báo cho cơ quan chức năng. Chỉ sau khoảng 10 phút, đám cháy bùng phát lớn, khói đen bao phủ toàn bộ công ty, nguy cơ cháy sang những khu vực lân cận. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Đức Hòa tiếp cận, tìm phương án dập tắt đám cháy - Ảnh: báo Công Thương Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huyện Đức Hòa phối hợp xe chữa cháy khu công nghiệp nhanh chóng có mặt, triển khai phương án chữa cháy. Theo lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa (Long An), sau khoảng 3 tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy. Đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ nhà kho khoảng 1.600m2 cùng hàng tấn sản phẩm dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng của công ty.

Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người trèo qua ban công hàng xóm thoát hiểm Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà cao 4 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 30 m2. Trong đó, ngọn lửa bùng lên từ khu vực tầng 1, đây vốn là nơi được sử dụng để kinh doanh quần áo.

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