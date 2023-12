Theo thông tin từ báo Long An, khoảng 4 giờ sáng ngày 04/12, tại hẻm 57, đường Nguyễn Văn Tạo, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An xảy ra vụ hỏa hoạn nhỏ nhưng khiến 1 người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, tại kho chứa đồ cũ của gia đình ông H., (46 tuổi, làm nhân viên lái xe cho 1 ngân hàng trên địa bàn TP.Tân An) xảy ra hỏa hoạn.