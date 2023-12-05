Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, 11 người mắc kẹt, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Xã hội 05/12/2023 09:04

Khoảng 3 giờ 30 ngày 5/12, nhà dân trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết (P.15, Q.4) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói cao kèm lửa bốc lên ngùn ngụt.

Theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 5/12, Công an Q.4 (TP.HCM) phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.4 và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân làm một bé gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 ngày 5/12, nhà dân trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết (P.15, Q.4) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Sau nhiều tiếng nổ lớn, khói cao kèm lửa bốc lên ngùn ngụt.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, 11 người mắc kẹt, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Vụ cháy xảy ra khoảng 3h30 ngày 5/12 tại căn nhà ở số 165/91Y đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4 - Ảnh: Dân Trí

Người dân khu vực phát hiện vụ việc liền hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng mọi nỗ lực bất thành. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 11 người bị mắc kẹt, kêu cứu.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.4 phối hợp các đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) tiếp cận hiện trường, triển khai phương án dập lửa, cứu nạn.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM, 11 người mắc kẹt, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy nhà dân ở Q.4 (TP.HCM) làm một bé gái tử vong thương tâm - Ảnh: Thanh Niên

Lực lượng chức năng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ 10 người kịp thời thoát khỏi đám cháy. Đến 4 giờ 25, đám cháy được dập tắt. Khi đám cháy được xử lý, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện một bé gái đã tử vong.

Dẫn tin từ Dân Trí, nạn nhân được xác định là P.T.M.D. (8 tuổi). Vụ cháy còn khiến 5 xe máy bị thiêu rụi.

Hiện, cơ quan chức năng quận 4 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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