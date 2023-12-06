Hàng xóm bần thần, đau lòng vì không cứu được 2 nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM, bất lực khi 'dập chỗ này lửa cháy chỗ khác...'

Xã hội 06/12/2023 11:15

Các hàng xóm lân cận mang nước, bình chữa cháy tới nhưng lúc này lửa lớn bốc cao trong một không gian hẹp chứa nhiều chất cháy nên tỏa nhiệt và khói lớn. Việc tiếp cận bất thành.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 6/12, Công an quận Tân Bình vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trên đường Lê Văn Sỹ khiến hai anh em ông ĐDH (70 tuổi) và ông ĐPNH (62 tuổi) tử vong.

Đến sáng cùng ngày, nhiều người dân sống trong hẻm 305 đường Lê Văn Sỹ vẫn chưa hết bàng hoàng, không dám nghỉ ngơi sau vụ cháy được miêu tả là “hơn chục năm rồi chưa thấy”.

Theo người dân, hai nạn nhân là anh em ruột. “Người em thì hơi khờ, còn người anh tâm trí cũng chậm hơn so với người bình thường. Người này trước có vợ, ở bên vợ xong sau không hiểu vì sao chuyển về đây ở được một tháng thì xảy ra vụ việc” – ông Hùng, một người sống cách đó mấy căn nhà nói.

Hàng xóm bần thần, đau lòng vì không cứu được 2 nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM, bất lực khi 'dập chỗ này lửa cháy chỗ khác...' - Ảnh 1
Đồ đạc này do người bên trong nhà lấy ở đâu đó về và tích trữ trong thời gian dài - Ảnh: PLO

Hàng xóm cho biết thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà, ngoài anh anh em ruột là ông DH và ông NH thì còn một người đàn ông là thành viên trong gia đình sống cùng hai con nhỏ.

Khoảng 21 giờ tối 5/12, hàng xóm gần đó nhìn qua thấy lửa âm ỉ từ căn nhà nên hô hoán. Những người xung quanh huy động bình cứu hỏa khống chế nhưng căn nhà chứa nhiều đồ vật dễ cháy quá nên không dập được. Trong đám cháy phát ra một số tiếng nổ đùng đùng.

Thời điểm này, ông Ba (64 tuổi) ở trong nhà, cách nơi cháy chỉ vài bước chân nhìn thấy nên cùng một hàng xóm khác lao qua, hô hoán. Mặc lửa, ông Ba lao vào đám khói hô “cháy nhà”. Nhưng lúc này, người đàn ông sống bên trong cùng hai con nhỏ do sợ quá, chạy xuống hướng dưới bếp.

“Cháy nhà rồi, bế con mày chạy ra” – ông Ba kể mình đã quát rất to, trong khi người đàn ông được miêu tả là “khóc hu hu”. Ông Ba liền vừa xô vừa đẩy để người này và hai cháu nhỏ chừng 3-4 tuổi ở bên trong thoát ra. Ông Ba cũng là người đầu tiên tiếp cận hiện trường.

Hàng xóm bần thần, đau lòng vì không cứu được 2 nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM, bất lực khi 'dập chỗ này lửa cháy chỗ khác...' - Ảnh 2
Căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn - Ảnh: Dân Việt

Người đàn ông tóc muối tiêu, ngồi ở bậc thềm nhà hàng xóm, tay còn ám vết khói cho biết người bên trong quá hoảng hốt, tìm chỗ nấp chứ không tìm cách thoát ra. Khi ông Ba kéo được ra ngoài và hỏi “còn ai nữa không” thì người đàn ông nói rằng “còn hai người nữa, ở trên lầu”.

Lúc này, lửa đã bắt đầu lan rộng, tỏa khói khét lẹt. Mặc kệ sức nóng, ông Ba tiếp tục lao lên trên lầu tìm hai người còn lại. "Nhưng ngột quá, tôi phải chạy xuống lại” – ông Ba tiếp và cho biết lúc chạy ra thấy lửa cháy cao chừng 1 m.

Ngồi cạnh ông Ba, ông Thuận cũng cho biết thời điểm này mình có tham gia cứu hỏa. Hai người đàn ông lấy xô, tạt nước tìm cách khống chế nhưng “dập chỗ này lửa cháy chỗ khác” và “bên trong đồ đạc nhiều quá, chắn hết lối đi”. Việc chữa cháy vào “thời khắc vàng” thất bại.

Ông Ba sau đó chạy ra kêu “chết rồi! lửa to quá, hai ông kia chết ngộp rồi phải làm sao… ” nhưng lửa to quá, không ai vô được nữa.

Các hàng xóm lân cận mang nước, bình chữa cháy tới nhưng lúc này lửa lớn bốc cao trong một không gian hẹp chứa nhiều chất cháy nên tỏa nhiệt và khói lớn. Việc tiếp cận bất thành.

Các hàng xóm cũng cho biết căn nhà chứa nhiều đồ như ve chai do các thành viên bên trong nhặt ở đâu đó về. Những đồ đạc này họ cũng không chịu bán, trong đó có các vật dễ cháy như vải, giấy, nhựa… “chất cao như nóc nhà, choán hết cả lối đi và bốc mùi”.

“Chúng tôi cũng có tiếp cận, khuyên nhủ họ thậm chí cả chính quyền vận động họ nhưng họ không chịu nghe” – một hàng xóm khác cho hay.

Một người đàn ông ở kế căn nhà cho biết, vụ cháy khiến gia đình mình bị thiệt hại vì máy móc hư hỏng, tường nhà bong tróc.

Như đã đưa tin trước đó, theo VnExpress, đêm 5/12, cháy phát ra từ căn nhà rộng khoảng 40 m2 nằm trong hẻm sâu đường Lê Văn Sỹ, phường 1. Nhiều người ở gần dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Lúc này trong nhà có 6 người ở gồm một cụ già, ba người đàn ông lớn tuổi và hai trẻ nhỏ.

Hàng xóm bần thần, đau lòng vì không cứu được 2 nạn nhân trong vụ cháy ở TP.HCM, bất lực khi 'dập chỗ này lửa cháy chỗ khác...' - Ảnh 3
Cảnh sát kéo vòi rồng dập lửa căn nhà cháy - Ảnh: VnExpress

Nhà chứa vật liệu chủ yếu là bao nylon, bìa giấy nên ít phút sau lửa bùng lên dữ dội, sức nóng bao trùm khu vực. Người dân lấy nước dập lửa, đồng thời dùng búa đập cửa cứu nạn nhân. Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Một nhóm dùng vòi rồng dập lửa từ phía trước, nhóm khác dùng thang tiếp cận đám cháy từ các nhà bên cạnh.

Do khu dân cư đông đúc, hẻm nhỏ và sâu, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Khi hoả hoạn được khống chế, cảnh sát phá cửa tiến vào bên trong phát hiện hai người đàn ông là anh em ruột (70-62 tuổi) tử vong, một thi thể ở gần cầu thang và một tại tầng trệt. Nhiều tài sản trong nhà bị lửa thiêu rụi.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, thiêu rụi toàn bộ tài sản, 2 người tử vong thương tâm

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, thiêu rụi toàn bộ tài sản, 2 người tử vong thương tâm

Người dân khu vực phát hiện vụ việc liền hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng mọi nỗ lực bất thành, ngọn lửa cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh.

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