Nỗi đau 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' và những đêm không yên giấc của vợ chồng già mất cả con lẫn cháu trong vụ cháy chung cư mini

Xã hội 10/12/2023 20:39

"Nỗi đau quá lớn với chúng tôi, chắc chỉ đến khi nào vợ chồng tôi nhắm mắt xuôi tay thì mới quên đi được...", người phụ nữ 64 tuổi nói trong nước mắt.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, đã gần 3 tháng kể từ ngày xảy ra vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người chết, vợ chồng ông Ngô Phó Điền (66 tuổi) và bà Đặng Thị Yên (64 tuổi) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau buồn khi cùng lúc mất đi 4 người thân, gồm: con gái, con rể và 2 cháu ngoại.

"Một đứa trẻ mất đi cha mẹ, người ta gọi là trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ gọi là goá vợ, phụ nữ mất chồng gọi là quả phụ nhưng không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau của người cha, người mẹ bị mất con, cháu. Nỗi đau quá lớn với chúng tôi, chắc chỉ đến khi nào vợ chồng tôi nhắm mắt xuôi tay thì mới quên đi được", bà Yên buồn bã nói.

Nỗi đau 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' và những đêm không yên giấc của vợ chồng già mất cả con lẫn cháu trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 1
Bà Đặng Thị Yên (64 tuổi) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Năm 2015, vợ chồng ông Điền - bà Yên mua căn hộ tại tầng 5 khu chung cư mini trên phố Khương Hạ. Là những người đầu tiên sống tại đây, có trách nhiệm và nhiệt tình nên ông bà được cư dân tín nhiệm bầu làm bảo vệ. Vợ chồng chị T., con gái út của ông bà và 2 con sống cùng ông bà nhiều năm nay. Hằng ngày, bà Yên đưa đón các cháu đi học. Cách đây không lâu, vợ chồng chị T. định thuê căn hộ tại ngõ đối diện để ở riêng cho rộng rãi nhưng chưa kịp chuyển đi thì đã gặp nạn. "Vợ chồng con gái tôi dự định chuyển ra vào ngày 1/9/2023. Tuy nhiên, chủ nhà báo chưa có phòng nên cả nhà con gái vẫn sống cùng vợ chồng tôi trong chung cư mini. Không ngờ vụ cháy đêm 12/9 đã khiến cả nhà con gái tôi ra đi mãi mãi", bà Yên nói.

Sau vụ cháy, vợ chồng bà Yên chuyển đến sống nhờ nhà người anh trai trên phố Thái Thịnh. Những lúc chỉ có 2 vợ chồng ở nhà, bà Yên thường động viên chồng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thế nhưng chính bà Yên lại là người suy sụp hơn. Từ ngày xảy ra sự việc, người phụ nữ này chưa có đêm nào yên giấc. Bà sống nhờ điện thoại thông minh, nghe chương trình kể chuyện đêm khuya, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Khi thiết bị hết pin, trả lại không gian tĩnh mịch, để mình bà với nỗi đau. "Chồng tôi bị tai biến 3 lần rồi. Sau sự việc xảy ra, lúc nào ông ấy cũng thẫn thờ như người mất hồn, thi thoảng nửa đêm lại bật dậy ôm mặt khóc tu tu…", bà Yên nói.

Gần 40 năm trước, vợ chồng bà Yên kết hôn và sinh được 2 cô con gái. Cả 2 người con gái đều đã xây dựng gia đình nhưng vụ cháy đã cướp đi cả gia đình người con gái út khiến ông bà suy sụp. Từ ngày xảy ra sự việc, con gái cả luôn túc trực cạnh ông bà để lo toan mọi việc.

Bà Yên cho biết, cách đây nửa tháng, vợ chồng bà đã nhận được một khoản tiền hỗ trợ trong số 132 tỷ đồng ủng hộ của các "mạnh thường quân". Với số tiền này, sau khi bàn bạc, ông bà đã mua một căn nhà khoảng 25m2 ở khu tập thể cũ trên phố Thái Thịnh. Căn nhà này ở tầng 4, cùng tầng với nhà anh trai bà Yên. Bên trong có một phòng ngủ và một phòng khách. Chi phí mua nhà và sửa chữa mất hơn 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại, vợ chồng bà gửi tiết kiệm phòng lúc ốm đau, bệnh tật."Ân tình của các mạnh thường quân vợ chồng tôi sẽ luôn khắc cốt ghi tâm. Điều thiếu thốn nhất đối với vợ chồng tôi lúc này là tình cảm gia đình. Trước mắt, tôi mong ổn định chỗ ở để lo hương khói cho con cháu", bà Yên vừa nói vừa chỉ tay về phía căn nhà mới mua, đang sửa chữa.

Ngày chuyển đến nhà mới, bà Yên mong rằng hai vợ chồng sẽ có một khởi đầu mới. Mỗi sáng, hai vợ chồng sẽ cùng nhau tập thể dục, ông Điền đạp xe, còn bà đi bộ, mong cải thiện tinh thần và sức khỏe.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, 1 tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã huy động hàng trăm chiến sĩ, cùng người dân dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Đến 0 giờ 15 phút ngày 13/9, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt.

Đến tối 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Nỗi đau 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' và những đêm không yên giấc của vợ chồng già mất cả con lẫn cháu trong vụ cháy chung cư mini - Ảnh 2
Hiện trường tầng 1 chung cu mini ở Hà Nội - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - là chủ của chung cư mini phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, về tội Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Theo kết luận giám của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3 m thuộc tầng 1 bên trong khu chung cư mini.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc-quy thuộc phần đầu xe môtô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ cơ quan điều tra.

Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công-tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng.

Sau 2 tháng cháy chung cư mini: Day dứt nỗi đau người ở lại, không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con, cháu...

Sau 2 tháng cháy chung cư mini: Day dứt nỗi đau người ở lại, không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con, cháu...

"Đi qua lằn ranh sinh tử, nếm trải đủ loại đớn đau, những vết thương đang dần được chữa lành. Tôi chọn cách sống tích cực, có điều kiện sẽ làm từ thiện để trả ơn cuộc đời này", một nạn nhân của vụ cháy chia sẻ.

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